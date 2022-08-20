23 قتيلا و8 مفقودين جراء الفيضانات فى شمال الصين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة تشينجهاى بشمال غربى الصين، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التى ضربت المقاطعة إلى 23 شخصا حتى مساء أمس، مشيرة إلى فقدان 8 آخرين.





وأوضح مقر الاستجابة الطاريء للسيول - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا - أنه تضرر أكثر من 6 آلاف مقيم فى 6 قرى بمحافظة داتونج ذاتية الحكم لقوميتى "هوى" و"تو" جراء السيول الطبيعية، لافتا إلى إيواء حوالى 1500 شخص فى ملاجيء مؤقتة بمدرستين محليتين. واجتاحت الأمطار الغزيرة التى بدأت منذ الأربعاء الماضى محافظة داتونج، متسببة بحلول منتصف ليل الخميس الماضى فى حدوث فيضانات وانزلاقات طينية وتغيير فى مسارات بعض الأنهار قبل أن تضرب القرى المحيطة. وقد تم إنقاذ 23 شخصا سبق الإبلاغ عن فقدانهم، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.

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