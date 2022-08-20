كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 129 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية اليوم 129411 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالى حالات الإصابة إلى 22 مليونا و129 ألفا و387 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





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