موافقة فورية ب50 ألف ريال بدون موافقة الكفيل وبدون تحويل راتبك بالتقسيط المرن

يمكن لجميع المواطنين السعوديين الحصول على هذا البرنامج التمويلي المقدم من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث أتاحت الشركة التمويل الشخصي الميسر حتى مبلغ 50 ألف ريال سعودي بموافقة فورية بعد التأكد من تطابق جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل ومن ضمنها أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 25 سنه وحاصل على الجنسية السعودية كذلك يمتلك دخل شهري يبدأ من 4000 ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر بدون كفيل غارم أو بلا إحضار موافقة الضامن السعودي وبدون تحويل راتبك بفترة سداد مجدولة حتى سنتين على الأكثر من شركة إمكان للتمويل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

الشروط اللازمة للحصول على قرض شركة إمكان الآن

يمكن الحصول على مبلغ يتراوح من 2000 ريال سعودي حتى مبلغ 50,000 ريال سعودي بدون موافقة الكفيل وبدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري بالتقسيط المرن لفترة زمنية تصل إلى أربعة وعشرون شهر عبر شركة إمكان للتمويل في السعودية ولكن بعد تطابق جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل الشخصي الميسر بالشركة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

لابد أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية فقط لا غير مع توفير إيضًا فترة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص.

كذلك يجب توفير دخل ثابت شهري يساوي 4000 ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل.

لابد إيضًا أن يكون العميل المتقدم يبلغ من السن على الأقل خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط لا غير للموافقة على قرض شركة إمكان.

توفير إيضًا سجل ائتماني جيد من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الشخصي الميسر عن طريق تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية.

مميزات الحصول على قرض شركة إمكان في عام 1444