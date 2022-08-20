نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي والمقيم تمويل شخصي ب20 ألف ريال بدون كفيل بالتقسيط بدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أمتاز التمويل الشخصي الأصغر المقدم من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية بأنه يتراوح من مبلغ 2000 ريال حتى 20,000 ريال سعودي لجميع العملاء من مختلف الجنسيات بالسعودية فهو مخصص لخدمة الراغبين في طلب التمويل الشخصي حيث أتاحت الشركة التمويل بدون كفيل غارم بشروط ميسرة كذلك وفرت لهم التمويل بدون رسوم إدارية بخلاف العديد من الشركات التمويلية الأخرى بالمملكة العربية السعودية كذلك كسبت الشركة عدد كبير من العملاء بسبب توفر لهم تمويل شخصي فوري بفترات سداد مرنة تصل إلى ستة وثلاثون شهر على الأكثر عن طريق التقديم الإلكتروني على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في أرضي المملكة.

كافة الشروط الأساسية للحصول على تمويل شخصي من الشركة

وضحت شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية العديد من المزايا التمويلية التي توفرها للعملاء السعوديين والمقيمين داخل أراضيها حيث أتاحت لهم التمويل بدون كفيل وبدون رسوم إدارية ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام الواجبة للتمويل كالتالي بكافة التفاصيل:

التمويل الشخصي الأصغر يطلب توفير دخل شهري من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب تلك التمويل بمبلغ يبدأ من خمسة آلاف ريال سعودي.

يحتاج التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه.

القطاع العسكري متاح الآن لهم التقديم الإلكتروني حتى عمر التقاعد بعد موافقة شركة اليسر للتمويل في السعودية.

لابد من توفير فترة داخل العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم بالسعودية.

المميزات المتاحة بالشركة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر بالمملكة

وفرت في الوقت الراهن شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية التمويل الشخصي الأصغر الذي يتميز بأنه بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي بشروط وضوابط معلنة بالشركة كذلك بدون دفع رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى عشرون ألف ريال سعودي بموافقة فورية وسريعة بعد تطابق الشروط الواجبة للتمويل لذلك نوضح اليوم للجميع المزايا التي يمكن الحصول عليها من التمويل الأصغر لدى اليسر للتمويل كالتالي:

تمويل شخصي بموافقة فورية وسريعة لكافة العملاء السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

أفضل تمويل شخصي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية داخل أراضيها.

تمويل شخصي بأقساط ميسرة لمدة ستة وثلاثون شهر كحد أقصى عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

كذلك التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم بعد تطابق الشروط والأحكام اللازمة للتمويل.

إيضًا التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية إضافية عبر اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

حاسبة التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل

تحاول دائماً شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفير كل ما يحتاج إليه العميل لذلك وفرت شركة اليسر للتمويل حاسبة التمويل الشخصي السريع ومن خلال تلك الحاسبة يستطيع العميل من معرفة قيمة القسط الشهري من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل ومن ثم الدخول على حاسبة التمويل الشخصي ويتم فيها تحديد قيمة التمويل وأيضاً تحديد فترة السداد فيظهر للمتقدم قيمة القسط الشهري.