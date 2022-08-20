نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافحة المخدرات قيمة رواتب والمؤهلات المطلوبه في المملكة العربية السعودية لعام 1444هـ في المقال التالي
يزداد التساؤل كثيرًا بشأن قيمة رواتب ضباط مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية لعام 1444هـ، حيث أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية قامت بتحديد رواتب الضباط العاملين بها ضمن جهاز مكافحة المخدرات وهو أمر هام جدًا وضروري في كل دولة حتى يتم تخليصها من الفساد، ويرغب الكثير من المواطنين في الإلتحاق بوظائف مكافحة المخدرات رغبة منهم في مساعدة دولتهم في القضاء على أي شيء من الممكن أن يدمر صحة الشباب ويفسدهم وكذلك من أجل الدولة والارتقاء بها.
قيمة رواتب مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية لعام 1444هـ
أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية بأن قيمة رواتب ضباط مكافحة المخدرات تبدأ من 3 آلاف و220 ريال سعودي للجندي من الدرجة الأولى وتزداد حتى تصل إلى 5 آلاف و40 ريال سعودي عند بلوغ الجندي الدرجة الخامسة عشر، حيث يتم زيادة الراتب بعلاوة سنوية قيمتها 130 ريال سعودي وترتفع درجة الجندي باستمرار والدرجات عددها خمسة عشر درجة فتتغير بدلته ومسماه الوظيفي في المديرية مع زيادة راتبه.
المؤهلات المطلوبة في وظائف مكافحة المخدرات السعودية 1444هـ
حددت مديرية مكافحة المخدرات السعودية المؤهلات المطلوبة حتى يتم تقديمك وقبولك في وظائف المكافحة وكانت المؤهلات كالآتي:-
- يجب أن يكون المتقدم على وظيفة رتبة وكيل رقيب حاصلًا على شهادة البكالوريوس في تخصص علم المعلومات أو الإدارة المالية أو علم الإحصاء.
- رتبة جندي أول يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو الشهادة التي تعادلها خارج المملكة العربية السعودية ومعه دبلوم لمدة سنة بعد حصوله على الثانوية أو مؤهل أعلى لنفس التخصص أو دبلوم في تخصص الأمن السيبراني وإدارة المخاطر.
- وإذا كنت ترغب في الحصول على رتبة عريف يجب أن تمتلك شهادة دبلوم لمدة سنتين على الأقل بعد الثانوية العامة أو مؤهل لنفس التخصص أو شهادة دبلوم لمدة سنتين في تخصص المحاسبة والأمن السيبراني.
- بالنسبة إلى رتبة الجندي فيجب أن تكون حاصلًا فقط على شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة تعادلها من خارج المملكة العربية السعودية ويجب أن تكون مختومة من قبّل وزارة التربية والتعليم السعودية.
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