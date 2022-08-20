مكافحة المخدرات قيمة رواتب والمؤهلات المطلوبه في المملكة العربية السعودية لعام 1444هـ

يزداد التساؤل كثيرًا بشأن قيمة رواتب ضباط مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية لعام 1444هـ، حيث أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية قامت بتحديد رواتب الضباط العاملين بها ضمن جهاز مكافحة المخدرات وهو أمر هام جدًا وضروري في كل دولة حتى يتم تخليصها من الفساد، ويرغب الكثير من المواطنين في الإلتحاق بوظائف مكافحة المخدرات رغبة منهم في مساعدة دولتهم في القضاء على أي شيء من الممكن أن يدمر صحة الشباب ويفسدهم وكذلك من أجل الدولة والارتقاء بها.

قيمة رواتب مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية لعام 1444هـ

أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية بأن قيمة رواتب ضباط مكافحة المخدرات تبدأ من 3 آلاف و220 ريال سعودي للجندي من الدرجة الأولى وتزداد حتى تصل إلى 5 آلاف و40 ريال سعودي عند بلوغ الجندي الدرجة الخامسة عشر، حيث يتم زيادة الراتب بعلاوة سنوية قيمتها 130 ريال سعودي وترتفع درجة الجندي باستمرار والدرجات عددها خمسة عشر درجة فتتغير بدلته ومسماه الوظيفي في المديرية مع زيادة راتبه.

المؤهلات المطلوبة في وظائف مكافحة المخدرات السعودية 1444هـ

حددت مديرية مكافحة المخدرات السعودية المؤهلات المطلوبة حتى يتم تقديمك وقبولك في وظائف المكافحة وكانت المؤهلات كالآتي:-