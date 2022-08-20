نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية وشروط حجز موعد وزارة الخارجية السعودية لتصديق الوثائق، و قيمة رسوم التصديق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية وشروط حجز موعد وزارة الخارجية السعودية لتصديق الوثائق، وقيمة رسوم التصديق. فقد أطلقت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل وتسريع تنفيذ مختلف الإجراءات والمعاملات سواء للمواطنين والمقيمين فيها. وكان من أهم وأبرز هذه الخدمات الإلكترونية هو إطلاق خدمة حجز موعد وزارة الخارجية و خدمة تصديق الوثائق بشكل إلكتروني.

كيفية حجز موعد وزارة الخارجية

أكدت وزارة الخارجية السعودية على ضرورة حجز الموعد مسبقاً إلكترونياً قبل التوجه إلى مباني الوزارة لتنفيذ المعاملات المختلفة، بالأخص ما يتعلق بإجراءات خدمة تصديق الوثائق. وكان ذلك بهدف تقليل أعداد الأفراد التي تتردد إلى الوزارة للحفاظ على التباعد الاجتماعي. وتهدف خدمة تصديق الوثائق من وزارة الخارجية إلى إعطاء الصلاحية القانونية لاستخدام هذه الوثائق خارج حدود الدولة المنشأة لها.

خطوات حجز موعد تصديق وزارة الخارجية السعودية

يمكنك حجز موعد لتصديق الوثائق إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يتوجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية السعودية من خلال منصة وزارة الخارجية.

قم اختيار خدمات الوزارة، ثم اختر خدمة تصديق الوثائق من دليل الخدمات الذي سيظهر أمامك.

عليك تعبئة المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة، وهي كالآتي: الجهة المتقدم لها. الجنسية. الاسم الرباعي. رقم الهوية / رقم الإقامة / رقم جواز السفر. رقم الجوال. البريد الإلكتروني.



ثم قم بإضافة الوثائق والمستندات التي تريد الاستفادة بها من قبل خدمة وزارة الخارجية عن طريق الضغط على أضف وثيقة جديدة. ثم قم باختيار نوع الوثيقة من القائمة المنسدلة، وحدد عدد الوثائق التي ترغب في تصديقها، واضغط على إضافة وثيقة للتأكيد.

أدخل رمز الصورة المرئي، واضغط على التعهد بأن البيانات المدخلة صحيحة، ثم قم بالضغط على إرسال.

الآن ستظهر لك صفحة تشمل رقم الطلب، ورقم الفاتورة، بالإضافة إلى توضيح لقيمة رسوم تصديق وزارة الخارجية السعودية ، وسدادها عن طريق نظام سداد. تنبيه: لا بد أن يتم سداد رسوم تصديق وزارة الخارجية خلال 3 ساعات من حجز الموعد وإلا سيتم إلغاء الموعد.

قم بالضغط على حجز موعد، واختر الموعد المناسب لك من المواعيد المتاحة، ثم اضغط على إرسال.

تأكد من إتمام عملية تسديد الرسوم، بعد ذلك عليك التوجه إلى مبنى وزارة الخارجية في الموعد الذي قمت بحجزه لإنهاء أعمال تصديق الوثائق وزارة الخارجية السعودية.

قيمة رسوم تصديق وزارة الخارجية وطرق السداد

تشمل رسوم التصديق لكل وثيقة طباعة المستندات والوثائق الرسمية المعتمدة من قبل وزارة الخارجية السعودية وفق إجراءات واختصاصات الوزارة. وقد حدد وزارة الخارجية السعودية مبلغ 30 ريال سعودي رسوم تصديق للوثيقة الواحدة.

ولسداد رسوم تصديق وزارة الخارجية السعودية، فإنه بإمكانك أن تسدد قيمة رسوم تصديق وزارة الخارجية عن طريق استخدام أحد الطرق التالية:

استخدام نظام سداد الحكومي.

أجهزة السحب الفوري المتواجدة في مبنى وزارة الخارجي.

من خلال موقع إنجاز للبعثات في الخارج.

خدمة تصديق الوثائق من وزارة الخارجية

تتضمن خدمة وزارة الخارجية السعودية تصديق الوثائق التالية:

تصديق الوثائق التجارية​.

تصديق مستندات الأحوال الشخصية​​.

​تصديق الوثائق التعليمية.

تصديق الوكالات وعقود النكاح.

تصديق الخطابات.

شروط حجز موعد وزارة الخارجية

يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط حتي تتمكن من حجز موعد للتصديق من وزارة الخارجية السعودية إلكترونياً، فيما يلي شروط حجز موعد وزارة الخارجية السعودية:

لا بد من توافر جواز السفر الخاص بالشخص ساري الصلاحية.

يشترط أن تكون إقامة مقدم طلب حجز موعد التصديق سارية المفعول.

يجب توضيح سبب حجز الموعد بشكل واضح ودقيق.

لا بد ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 18 عاماً عند حجز الموعد في وزارة الخارجية السعودية.

طلب الحجز لموعد التصديق من وزارة الخارجية السعودية يتم إلكترونياً فقط.

يتم التقديم عبر الموقع المخصص للوزارة (البوابة الإلكترونية لوزارة الخارجية).

يجب دفع رسوم حجز موعد في وزارة الخارجية إلكترونياً قبل الذهاب للموعد.

وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي أشرنا فيه إلي كيفية حجز موعد وزارة الخارجية السعودية لتصديق الوثائق، وقيمة رسوم التصديق وماهي طرق سداد تلك الرسوم، وكذلك أهم الشروط الواجب توافرها عند تصديق الوثائق وزارة الخارجية السعودية.