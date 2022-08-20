ايفون برو ماكس المصفات والكماليات وكذلك السعر المتوقع ببعض الدول

ايفون برو ماكس، تستعد شركة apple الأمريكية لنزول هاتف ايفون ١٤ برو ماكس لعام ٢٠٢٢ حيث أصدرت الشركة وأعلنت بأنه سيتم طرح تلك الهاتف في ١٣ من شهر سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر كما سيتم طرحه في الدول الأخرى حيث تفاجأنا شركة apple من كل عام بمميزات جذابة حيث سنوضح إمكانيات هاتف ١٤ برو ماكس لهذا العام وما هو السعر المتوقع في مختلف الدول.

السعر المتوقع ومواصفات الجهاز ايفون ١٤ برو ماكس المنتظر نظهورة بالاسواق قريبا

مواصفات هاتف ١٤ برو ماكس

هناك عدة مميزات وتطورات أحدثتها به شركة apple وسوف نتناول ذلك خلال السطور التالية يدعم هاتف ١٤ برو ماكس شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس مما يجعل سرعته في النت فائقة السرعة. أكثر ما يميز هذا الهاتف خاصية الشحن السريع فيمكن شحن 50% من مساحة البطارية في حوالي نصف ساعة. يتميز هاتف ١٤ برو ماكس بمعالج قوي جدًا من خاصية سداسي النواة وبسرعة 4 نانومتر.

امكانيات هاتف ١٤ برو ماكس

يصل معدل تحديث هاتف ١٤ برو ماكس إلى حوالي ١٢٠ هيرتز. يملك هاتف ١٤ برو ماكس مساحة ضخمة ما بين ١٢٨ و٢٥٦ و٥١٢ جيجا بايت و١ تيرابايت. قامت شركة apple بعمل التحديثات الخاصة بكاميرا هاتف ١٤ برو ماكس فتصل دقة هاتف ١٢ ميجا بكسل للكاميرا الأمامية وكذلك الكاميرا الخلفية تتمتع بدقة عالية. يحتوي هاتف ١٤ برو ماكس على إطار مصنوع من مادة الالومنيوم القوية كما أنه مصنوع من الزجاج المقاوم للصدمات وكذلك الماء.

سعر هاتف ١٤ برو ماكس

من المعروف أن هواتف شركة أبل غالية الثمن حيث أنها تتميز بتقنية عالية فيصل سعر هاتف ١٤ بروم ماكس