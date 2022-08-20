رابط موقع المغلف الالكتروني للبطاقة المدنية الكويت خدمة تجديد e-envelope شَرح مُفصل

ننشر رابط موقع المغلف الالكتروني وبمجرد الدخول عليه يمكن الاستفادة من خدمات البطاقة المدنية في دولة الكويت، جدير بالذكرّ أنه هذا المغلف بالآليات الالكترونية يأتي كبديل عن المغلف الورقي التقليدي فلن يحتاج المستفيد بعد الآن الى تعبئة أوراق المغلف وتسليمها في مظروف لإنجاز معاملتكّ بما يغني عن الحضور الشخصي لمراكز الخدمة من الشخصّ نفسه، ومن خلال توفير خدمات تجديد للبطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي من الوافدين مع تغيير الصورة في البطاقة المدنية وكذلك تعديل الاسم اللاتيني وغيرها من الأشياء المهمة وعليه، فإن المغلف يلبي طموح دولة الكويت في ميكنة خدماتها.

رابط موقع المغلف الالكتروني

تمّ إطلاق رابط المغلف الالكتروني من خلال الموقع التّالي https://e-envelope.paci.gov.kw وبمجرد الدخول على الرابط المتوفّر هُنّا يمكن البحث عن الخدمات من الواجهة الرئيسية وتحديد نوع الخدمة المراد إجراءها كتجديد البطاقة المدنية مثلاً، ولفهم أكثر حول استخدامات المغلف الالكتروني تابع الفقرة الآتية.

المغلف الالكتروني

المغلف الالكترونيّ جزءّ من التحول الرقمّي، قدمته الحكومّة للتعامل مع الخدمات بشكل أفضلَ، من خلال استخدام مجموعة خدمات يتعلق معظمها بإصدار وتجديد البطاقة المدّنية وعليهّ فإن المغلفّ أصبح النافذة الالكترونية لإنجاز التعاملات بأقصر وقت واقل جهد إطلاقاً، ويلبي المغلف الالكتروني محل حديثها خدمات مختلفة يقدمها وأبرز خدماته هي:

خدمة تجديد البطاقة المدنية للفرد الكويتي وتغيير الصورة على البطاقةّ.

خدمات التجديد للبطاقة المدنية للفرد غير الكويتي مع تغيير الصورةّ.

تسجيل عمالة منزلية لأول مرة لاستخراج البطاقة المدنية الكويتّية.

تعديل الاسم اللاتيني لغير المواطنين الكويتيين.

تجديد البطاقة المدنية من خلال المغلف الالكتروني

ادخل الى موقع المغلف الالكتروني ثم أنتقل إلى خدمة تجديد البطاقة المدنية

دوّن الرقم المدني والرقم المسلسل عن طريق الإدخال لهم في المربعات المناسبة

أضّف رقم الهاتف المحمول والنقر فوق اضغط لإرسال رمز التحقق عليه.

أدخال رمز التحقّق الذي استلمته عبر الموبايل في مكانه الصحيحٌ والنقر على اضغط للتأكد من الرمز والمتابعة

أرفق بعض المستندات اللاّزمة وهّي صورة أصل البطاقة المدنية جواز سفر صادر حديثاً لمن أكمّل خمس سنوات صورة شخصّية

وافقْ على الشروط وانقر على استمرار، لتأكيد البيانات التي قدمها مقدم الطلب، ومعالجة طلب تجديد البطاقةّ، ويمكن طباعة إيصال المعاملة الخاص بتجديد البطاقة المدنية عبر موقع المغلف e-envelope.

وفي الختام نكون تعرفنا على رابط موقع المغلف الالكتروني وكيفية تجديد البطاقة المدنية بالشرح المفصل في الفقرة السابقةّ.