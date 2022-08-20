العالم اليوم - الكشف عن عقوبة توخيل وكونتي بعد حادثة الشجار

انتم الان تتابعون خبر الكشف عن عقوبة توخيل وكونتي بعد حادثة الشجار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أغسطس 2022 08:19 صباحاً - تم تغريم توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، 35 ألف جنيه إسترليني (41 ألف دولار) وإيقافه لمباراة واحدة بسبب شجاره مع نظيره المدير الفني لتوتنهام أنطونيو كونتي بعد ديربي لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وجرى تغريم كونتي 15 ألف جنيه إسترليني (18 ألف دولار)، لكنه تجنب الإيقاف بعد أن اعترف المديران الفنيان بالسلوك غير اللائق خلال تعادل الفريقين بنتيجة 2-2 في ستامفورد بريدج.

ورغم ذلك، تم تعليق إيقاف توخيل مؤقتا في انتظار الأسباب المكتوبة الكاملة للقرار، ما يسمح للمدير الفني لتشيلسي بأخذ مكانه في مباراة يوم الأحد بالبريميرليغ أمام ليدز على أرض الأخير، وفقما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وتشاجر المديران الفنيان للفريقين بعد انتهاء مباراة الأحد عقب المصافحة التقليدية التي تحولت إلى مواجهة، وحصل كل من توخيل وكونتي على بطاقة حمراء.

وكان توخيل قد علّق على أداء حكم المباراة أنتوني تايلور في مؤتمره الصحفي عقب المباراة، قائلا: "ربما سيكون من الأفضل إذا لم يعد تايلور يدير مباريات لتشيلسي".