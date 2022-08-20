البرتغال تعارض حظر دخول الاتحاد الأوروبى على المواطنين الروس

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية فى حديث لصحيفة ECO، إن "البرتغال تعتقد أن الهدف الرئيسى لنظام العقوبات يجب أن تكون الآلة العسكرية الروسية، وليس الشعب الروسي". وأضاف أن البرتغال ستشارك فى مناقشة هذا الأمر خلال الاجتماع غير الرسمى لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى براغ يومى 30 و31 أغسطس الجاري. وقال: "ستشارك البرتغال فى مناقشة هذه القضية على المستوى الأوروبى من أجل المساعدة فى صياغة موقف موحد للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي". يذكر أن بعض الدول الأوروبية دعت لوقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس وفرضت قيودا على السفر ومنح حق الإقامة على أراضيها، وذلك ضمن سياسة العقوبات ضد موسكو على خلفية عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.

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