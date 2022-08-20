كيسنجر: النزاع فى أوكرانيا يجب أن ينتهى بمفاوضات

جدة - نرمين السيد - وقال كيسنجر فى تصريح لشبكة "سى إن إن" الإعلامية، إن "هذا يجب أن ينتهى بمفاوضات. ويمكننى الافتراض بأن روسيا ستبقى فى نهاية المطاف كدولة، وأوكرانيا ستبقى كدولة أيضا، والوضع سيتغير جذريا لأن أوكرانيا تم تسليحها من قبل الناتو، وهى مرتبطة بالناتو بشكل وثيق، وعلاقات معينة مع الناتو ستبقى".

وتابع: "أعتقد أن الاقتراحات لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو كانت خطأ، لكن ذلك من أمور الماضي، نظرا لما حدث".

إطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية له، لأن ذلك سيشبه الحرب العالمية الأولى أكثر فأكثر، وقد يكون هناك تصعيد. وآمل بأن دول الناتو ستتفق فى ما بينها بشأن كيفية إنهاء النزاع، وإلى أى نتائج قد تؤدى المفاوضات".

وعارض كيسنجر تقديم أى تنازلات لروسيا، معتبرا أن القوات الروسية "يجب أن تنسحب إلى الخط الذى كان قبل النزاع".

وأضاف أنه على دول الناتو أن تقرر كيف ستبنى العلاقات مع روسيا لاحقا، و"ما إذا ستكون هى جزءا من أوروبا، أو خل ستكون معقلا للصين على حدود أوروبا"، مشيرا إلى أن يفضل الخيار الأول.