البيت الأبيض: على زيلينسكى أن يحضر قمة G20 إن حضرها بوتين

جدة - نرمين السيد - وقال مجلس الأمن القومى الأمريكى فى بيان له، يوم الجمعة: "كما قال الرئيس بايدن علنيا، هو لا يعتقد أن الرئيس بوتين يجب أن يحضر قمة G20 فى الوقت الذى شن فيه حربا على أوكرانيا".

وتابع، أنه فى حال حضور بوتين للقمة، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن زيلينسكى يجب أن يحضرها أيضا.

وقال رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو إنه يتوقع حضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للقمة المزمع عقدها فى نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد دعا فى وقت سابق لإبعاد روسيا من مجموعة العشرين على خلفية عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، لكنه اعترف بأن الأعضاء الآخرين فى المجموعة قد لا يتفقون معه.

وقال مسؤولون فى البيت الأبيض إن واشنطن أبلغت إندونيسيا بشكل غير علنى بأنها تود ألا توجه دعوة إلى روسيا لحضور القمة، لكن الكرملين أكد تلقى بوتين الدعوة للمشاركة.