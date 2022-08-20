نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية للكهرباء تعلن عن رقم مجاني للتواصل وتجيب عن إمكانية قطع الخدمة مؤقتًا لحين السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشركة السعودية للكهرباء دائمًا ما تحرص على القيام بالرد على جميع المواطنين المستفيدين من الخدمة المقدمة إليهم من قبل الشركة، وهذا لأنها تريد أن تسقط أي عائق يحيل بين تواصل المستخدم مع الشركة، لذلك لنتعرف الآن على الرد على استفسارات بعض العملاء، عليك فقط بمتابعة الفقرات التالية.

الشركة السعودية للكهرباء

الشركة السعودية للكهرباء هي شركة مساهمة بالمملكة، تعد من أكبر الشركات المتخصصة وأكبرها من حيث الإنتاج، نظرًا لأنها تعمل على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على جميع الأماكن بالسعودية، وتم تأسيسها لأول مرة عان 2000 في الخامس من إبريل.

إمكانية طلب قطع مؤقت حين السداد

حرص أحد المستفيدين على القيام بالتحدث عن أنه يمكن للشركة أن تقوم بقطع الكهرباء عن المستخدم في حال عدم قيامه بالسداد في المواعيد التي قامت الشركة بتحديدها، وحرصت الشركة على التأكيد أنه لا يمكن على الإطلاق قطع الخدمة الكهربائية بشكل مؤقت من قبل الشركة، لكن يمكن للمستخدم القيام بقطع الكهرباء من القطاع الداخلي في المنزل لحين قيام المالك بالسداد.

رقم شركة الكهرباء المجاني

يمكنك الآن بكل بساطة الحصول على أي استفسار تريده من خلال التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء عن طريق الأرقام الآتية:

الاتصال على الرقم المجاني 933.

يمكنك التواصل مع خدمة العملاء عبر رقم 920000222.

أما للتواصل مع مركز خدمة المشتركين يجب أن تقوم بالاتصال على 920001100.

ايميل شركة الكهرباء خدمة العملاء

لكن إذا كنت لا تريد أن تقوم بالتواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء وتريد أن يأتي إليك الرد عن الشكاوى أو الاستفسار الخاص بك بشكل إلكتروني بحت يجب أن تقوم بالتواصل معهم عبر الإيميل أو البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بهم وهو [email protected] بل ويمكنك أن تقوم بالحصول على الخدمات الإلكترونية الخاصة بهم عن طريق تطبيق الكهرباء ALKAHRABA وتستطيع أن تقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة عبر هذا الرابط se.com.sa.

من الجدير بالذكر أن شركة الكهرباء حريصة على التواصل مع المستخدم العادي، وهذا لتحقيق معايير الخدمة العالية التي ترغب كل مؤسسة بالمملكة بالعمل على تحقيقها بشكل مناسب.