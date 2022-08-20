مينو وقائمة طعام مطعم هرفي السعودية وأفضل الوجبات المقدمة 2022

منيو هرفي السعودية، مطعم هارفي من مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة والمميزة بالسعودية والتي تقدم الدجاج والسلطات المختلفة عن بقية المطاعم الأخرى بالمملكة ويسعى إليه الكثير من الزوار خاصةً على الوجبات الحارة التي تتميز بمذاق حار ولاذع ولكنه المفضل للكثير من الأشخاص سواء كان الدجاج المشوي أو البرجر المقلي وهناك أيضًا المشروبات الباردة المميزة من مطعم هرفي ولذلك نضع لكم منيو مطعم هرفي السعودية لمعرفة أصناف الطعام المقدمة في المطعم لطلب الطعام في أي وقت والاستفادة من خدمة التوصيل إلى المنازل.

منيو مطعم هرفي 2022

كما ذكرنا هناك أقسام طعام عديدة في مطعم هرفي ما بين الوجبات أو الساندوتشات أو المشروبات أو المقبلات وكل صنف يقدم بسعر معين إليكم بعض أصناف الطعام الشهيرة في مطعم هرفي:

الوجبات والمقبلات

التشيز برجر في هرفي سعره 13 ريال.

الدجاج المشوي بسعر 23 ريال فقط.

سبايسي تشيكن كيكرز سعره 24 ريال.

وجبة المسحب تقدم بسعر 21 ريال أما نواعم الدجاج فسعرها 22 ريال ووجبة تشيلي الدجاج سعرها 23 ريال.

فيليه السمك الوجبة سعرها 23 ريال حيث يقدم المطعم بعض المأكولات البحرية وليس الدجاج أو اللحوم فقط.

سلطة خضراء سعرها 15 ريال أما اليونانية سعرها 17 ريال.

مدبل هرفي دجاج أو اللحم نفس السعر وهو 24 ريال.

باكيت بطاطس حجم صغير 8 ريال حجم أكبر 9 ريال والميجا بسعر 11 ريال.

جارلك فيليه دجاج الوجبة بسعر 28 ريال وهو نفس سعر وجبة الميبل والديناميت فيليه دجاج.

الساندوتشات

كمبو تورتيلا دجاج سعره 29 ريال.

تورتيلا هالبينو نفس السعر السابق وكذلك تورتيلا هرفي وتورتيلا باربكيو نفس السعر.

راب دجاج ساندوتش سعره 13 ريال.

نقت دجاج نفس سعر البرجر 16 ريال.

برجر دجاج هرفي 16 ريال أما اللحم 11 ريال.

ساندوتش كمبو تورتيلا دجاج مشوي سعره 25 ريال.

كوردن بلو من هرفي ساندوتش سعره 29 ريال.

بريوش تشيكن أو بيف بسعر 26 ريال.

الحلويات والمشروبات