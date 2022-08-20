نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الكليات المتاحة أمام طلاب علمي في المرحلة الثاني من تنسيق الثانوية العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثاني علمي بدأ العديد من الطلبة والطالبات البحث عن الكليات الخاصة بالمرحلة الثانية من التنسيق تزامنا مع اقتراب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لذلك يترقبون الكليات المتاحة لجميع الأقسام وبالأخص القسم العلمي، وكان من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى أمس الثلاثاء لتبدأ المرحلة الثانية بعدها مباشرة خلال ساعات فقط حتى يتمكن جميع الطلاب من البدء في إدخال رغباتهم في ثاني المراحل التي ستكون نسب القبول بها أقل من الأولى، حيث يبدأ اليوم التسجيل في المرحلة الثانية من التنسيق والتي تحتوي على عدد كبير من الطلاب سواء في الشعبة العلمية أو الأدبية.

الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية علمي

من المعروف مثلما سيكون مؤشرات القبول والنسب تشبه العام السابق والنتائج أيضا ستكون أيضا الكليات الموجودة في تنسيق عام 2021 هي الموجودة في تنسيق هذا العام 2022، وقد شملت كليات العلمي علوم كليات التمريض، وكليات الطب البيطري، وكليات العلوم، وكليات الزراعة وبعض الجامعات التكنولوجية، وكليات الذكاء الاصطناعي وكليات الحاسب الألي، والعلوم والاقتصاد، بجانب كليات الألسن أيضا.

أما بالنسبة لكليات المرحلة الثانية لأقسام العلمي رياضة لعام 2022 ستشمل بعض كليات التخطيط العمران، وكليات الذكاء الاصطناعي، وكليات الألسن، وكليات الفنون الجميلة، وكليات العمارة، وبعض الجامعات التكنولوجية، وكليات الهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية.

أما قسم الأدبي فمن المتوقع لهذا العام أم تكون أيضا مثل العام الماضي بسبب تشابه مجموع هذا العام مع مجموع العام الفائت ومن بين كليات القسم الأدبي العام الفائت كليات الآداب، وكليات الخدمة الاجتماعية وجامعات السياحة والفنادق، وكليات الحقوق، والتربية أيضا.

تنسيق الكليات في المرحلة الثانية



من المفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من التنسيق عقب انتهاء المرحلة الأولى مباشرة ومن المفترض أيضا أن تكون مشابهة للعام الفائت نظرا لأن نتائج العام الماضي تتشابه كثيرا مع نتائج هذا العام، أما بالنسبة لمؤشرات التنسيق لعام 2022، 2023 فستكون بالنسبة لعلمي علوم كالسابق على أن تبدأ كليات الطب من 382 وإلى 370 درجة، وكليات الصيدلة ستكون من 367 وإلى 363 درجة فقط، وستكون نسبة قبول الطب البيطري 359 والى 356 درجه، على أن يكون الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية بعلمي العلوم وقسم العلمي رياضه تبدأ من 62.7% في عام 2021 وكل نسب القبول ستشابه ذلك.

وبعد أن تم الإعلان عن نتيجة التنسيق في المرحلة الأولى سوف يتم فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق والذي يتم من خلاله أيضا إعلان نتائج التنسيق، وذلك للتسهيل على الطلاب في القيام بكل ما يخص التنسيق الخاص بالكليات من خلال الموقع الإلكتروني وعدم الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التنسيق المختلفة، حيث يساعد ذلك في توفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى عدم التزاحم بين الطلاب الراغبين في تسجيل الرغبات الخاصة بهم والالتحاق بالكليات التي يختارونها.

فتح تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بانها قامت بفتح باب التسجيل لرغبات الطلاب في تنسيق الكليات بالمرحلة الثانية وذلك بعد أنتهاء المرحلة الأولى والإعلان عن النتائج، وشهدت الساعات الماضية الكثير من الإقبال على موقع التنسيق من أجل تسجيل الرغبات والالتحاق بالكليات المختلفة قبل بداية العام الدراسي الجديد.