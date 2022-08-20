خطوات تسجيل الطلاب الأجانب في نظام نور قبل بداية العام الدراسي الجديد 1444

يهتم الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن تسجيل الطلاب الأجانب في نظام نور عبر محرك البحث جوجل، وذلك لكي يتمكنوا من الحصول على الموافقة من مدير المدرسة لتدوين أبنائهم في سجلات المدارس الحكومية، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم تحديد موعد تسجيل الطلاب الأجانب في نظام نور وسيتم الإعلان عنه، وسوف نعرض لكم في هذا المقال بالتفصيل كيفية تسجيل الطلاب الأجانب في نظام نور قبل العام الدراسي الجديد، حيث يرغب الكثير من أهالي الطلاب الغير سعوديين والمقيمين داخل المملكة في التقديم لأبنائهم من أجل التعلم داخل المدارس السعودية.

تسجيل الطلاب الأجانب في نظام نور

أكدت وزارة التربية والتعليم السعودية أن موعد فتح باب التقديم للمدارس الأهلية والدولية والأجنبية من يوم 16/9/1443 إلى يوم 17/3/1444، وأن موعد فتح باب التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي من يوم 7/10/1443 إلى 16/3/1444، وينبغي على الطلاب متابعة أخبار الصفحة الرسمية للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وينبغي على ولي أمر الطالب أن يقوم بتجهيز شهادة ميلاد الطفل وكرت العائلة ومستند التطعيمات، وفي حالة إذا كان الطالب وولي أمره لا يعيشون في المملكة العربية السعودية يجب عليهم تقديم إثبات الإقامة.

كيفية تسجيل الطلاب الأجانب في نظام نور

وأعلنت وزارة التعليم السعودية بأنها قامت بإتاحة التقديم لكافة الطلاب الأجانب أن يقوموا بالتقديم من خلال الموقع الإلكتروني وذلك للتسهيل عليهم، فلا يتطلب الأمر سوى توفر خدمة الإنترنت لدى المتقدم، ثم بعد ذلك يتم اتباع كافة الخطوات التي سيتم عرضها في هذا المقال لمعرفة كيفية تسجيل الطلاب الأجانب في نظام نور وهي كالآتي:

الدخول على بوابة نظام نور الإلكترونية

سجل بياناتك كمستخدم جديد.

اكتب الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورمز التحقق.

ثم اضغط على كلمة “تسجيل طالب جديد”.

حدد الصف الدراسي واسم المدرسة، واضغط على كلمة “الموافقة”.

اضغط على كلمة “تسجيل”.

وبذلك تم تسجيل الطالب بنجاح على الموقع.

شروط تسجيل الطلاب الأجانب في نظام نور

حددت وزارة التربية والتعليم السعودية بعض الشروط التي يجب اتباعها لكي يتم تسجيل اسم الطالب عبر موقع نور وهو كالآتي أن يكون سن الطالب 8 سنوات، أو أن يكون عمره أقل من هذا السن بحوالي 3 أشهر، أن يحمل الطالب شهادة مختومة من روضة الأطفال، أن يقدم رسالة مدون بها رأي المعلمة التي تقوم بتعليم طلاب رياض الأطفال بأن هذا الطفل يستطيع أن يشارك في قسم الطفولة المبكرة مع استمارة طلب التقديم.