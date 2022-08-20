رابط تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي 1444 عبر نظام نور NOOR

بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 1444 يبحث الكثير من الآباء والأمهات خاصة من لديهم أطفال في سنة المدرسة عن خطوات تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي في السعودية عبر نظام نور كي يتمكنوا من التقديم لأبنائهم ضمان التحاقهم بالصف الأول هذا العام بدون أي عراقيل، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم عن بدء التقدم للالتحاق بالمدارس الحكومية للسنة الأولى في أول أسبوع من شهر شوال الماضي وذلك من خلال رابط منصة نور الإلكتروني، لكن هناك شروط وخطوات التقديم لابد من معرفتها أولا وهذا ما سوف نتعرف عليه في السطور التالية.

تسجيل طلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي 1444

لقد وضحت وزارة التربية والتعليم الموعد المخصص لاستلام طلبات التقدم للصف الأول الابتدائي إلكترونيا عبر نظام نور التعليم في السابع من شوال الماضي، الموافق 5 أبريل ٢٠٢٢م، على أن يستمر التسجيل حتى أن تعلن كافة المدارس اكتفائها للطلبة وفقا للإعدادات المحددة لكل مدرسة بما يتناسب مع متطلباتها والتي تتغير من مدرسة إلى أخرى، كما حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط الهامة الواجب أن تتوفر بالمتقدمين للالتحاق بالمدارس هذا العام، وتتمثل فيما يلي:

يكون سن الطالب الحالي من 5,9 إلى ستة سنوات كاملة.

أن يتوفر مع الطالب شهادة من رياض الأطفال تفيد بأنه أكمل دراسته بالروضة.

كذلك امتلاكه شهادة مكتوبة من مدرسة الروضة تفيد بمشاركة الطالب الفعالة في فصول الطفولة المبكرة.

كيفية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1444

ويتم التسجيل في المدارس المختلفة من خلال النظام الإلكتروني، وذلك من أجل التسهيل على كافة أولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبناءهم، فلا يتطلب الأمر الذهاب إلى المدرسة أو الإدارات التعليمية فيتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني التي أتاحته الوزارة وأعدته بشكل جيد من أجل قبول جميع الطلبات التي سوف يتم تقديمها خلال فترة التقديم، وأعلنت وزارة التعليم بأن التسجيل في الصف الأول الابتدائي يتم إلكترونيا وذلك من خلال بوابة نظام نور التعليمية ولابد من تتبع الخطوات التالية: