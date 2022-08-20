النمسا تدعو إلى تعزيز جهود الإغاثة الإنسانية فى مناطق الصراعات

جدة - نرمين السيد - وقال شالينبرج فى تصريح، اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال باليوم الإنسانى العالمى، إنه يجب دعم تكريم عمل العاملين فى المجال الإنسانى والدعوة إلى سلامتهم. وأوضح الوزير أن النمسا تعتبر من أشد المؤيدين لتطبيق القانون الدولى الإنسانى وزيادة تطويره لحماية عمال الإغاثة فى النزاعات المسلحة.

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