نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج البكالوريا الدورة الثانية حسب الاسم 2022 عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا الدورة الثانية حسب الاسم 2022 ، كما كان متوقعا أصدرت وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا الدورة التكميلية 2022 حسب الاسم الثلاثي عبر الموقع الرسمي للوزارة http://moed.gov.sy، حيث يمكن حاليا لكافة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية مختلف فروعها العلمية والأدبية وكذلك والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها (النسوية والصناعية والتجارية) معرفة جميع الدرجات المتحصل عليها بكل سهولة وبشكل إلكتروني من خلال تطبيق جميع الخطوات التي سنرجها اسفل المقال. يذكر ان وزير التربية السوري الدكتور دارم طباع قام اليوم بتهنئة جميع الطلاب والطالبات الذي نجحوا داعياً طلاب البكالوريا للعام الدراسي الحالي 2021-2022 الذين لم يحالفهم النجاح إلى المزيد من التعب والجد والعمل أكثر في سبيل النجاح مستقبلا.

نتائج البكالوريا الدورة الثانية حسب الاسم 2022

بمجرد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج طلاب الثانوية العامة 2022 الدورة الثانية، نشرت وزارة التربية والتعليم السورية جميع الإحصائيات الخاصة بنجاح الطلاب في مختلف الفروع علمي وادبي وبقية الفروع الأخرى للثانوية العامة حيث جاءت الاحصائيات مبينة على النحو التالي:

الفرع العلمي: بلغت نسبة نسبة النجاح /80.10%/

الفرع الأدبي: وقدرت نسبة النجاح 63.83%، حيث نجح اكثر من 20710 طالب وطالبة

الشهادة الثانوية الشرعية: نسبة النجاح /85.65%، المتقدمون على الدورة الثانية 662 طالب وطالبة نجح منهم 567.

الشهادة الثانوية المهنية النسوية: بلغ عدد المتقدمين للدورة الثانية 833 طالب وطالبة. نجح منهم أربعة مئة وواحد وتسعون طاب وطالبة. فيما قدرت نسبة النجاح 58.94%.

الشهادة الثانوية المهنية الصناعية: بلغت نسبة نجاح الطلاب فيها 69.83%. اجتاز امتحان الدورة التكميلية للبكالوريا خمسة آلاف وثمانو مئة وثلاثة وأربعون طالبا، نجح منهم 4080 طالب وطالبة.

الشهادة الثانوية المهنية التجارية: بلغ عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدورة الثانية2527 طالبا، نجح منهم /1750/ طلاب وطالبات، علاوة على ذلك قدرت نسبة النجاح بـ 69.25%

رابط نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم

من خلال موقع ثقفني الاخباري سننشر لكم الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها للطلاب الثانوية العامة. وكذلك اوليا امورهم استخراج نتائج الدورة التكميلية حسب الاسم 2022 بكل سهولة، إذ يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول على موقع وزارة التربية السورية.

ثم تضغط مباشرة على النتائج الامتحانية .

بعدها اختيار بكالوريا الدورة التكميلية للعام الدراسي 2021-2022،

انقر على عبارة نتائج البكالوريا.

ثم تحدد طريقة الاستعلام بالاسم الثلاثي أم برقم الاكتتاب.

اختيار القسم الذي تتبع له

كذلك يجب تدوين جميع البيانات المطلوبة منك

في الأخير انقر على عرض النتيجة وسوف تحصل نتيجة البكالوريا الدورة الثانية بكامل تفاصيلها.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا هذا والذي بينا فيه لمتابعينا من دولة سوريا الخطوات الحيحة التي يستطيعون من خلالها الاطلاع على نتائج البكالوريا الدورة الثانية حسب الاسم 2022.