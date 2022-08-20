نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج البكالوريا 2022 دورة ثانية الثانوية العامة وزارة التربية السورية تكميلي البكالوريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج البكالوريا 2022 دورة ثانية أصبح من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة بجميع فروعها، فقد أعلنت وزارة التربية السورية منذ قليل نتائج تكميلي البكالوريا 2022، وقد هنأ وزير التربية الدكتور دارم طباع الطلاب الناجحين، وقد سيادته الشكر لجميع الجهات التي ساعدت في الخروج بهذه الامتحانات إلى بر الأمان، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الوزارة، إلا أنها نجحت في إجراء امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية 2022 بمختلف الفروع في جو يسوده الراحة للطلاب، ويتم الاستعلام عن نتائج التكميلي 2022 دورة ثانية إلكترونياً، وذلك من خلال موقع وزارة التربية السورية الإلكتروني، وسوف نتناول في هذا المقال رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا دورة ثانية حسب الاسم ورقم الجلوس في الفقرة القادمة.

رابط نتائج البكالوريا 2022 دورة الثانية

أصدرت وزارة التربية السورية منذ قليل نتائج الدورة الثانية من الثانوية العامة بفروعها المختلفة. وبلغ عدد المتقدمين في الفرع العلمي (82773) طالب وطالبة، وقد نجح منهم (66301) وقد بلغت نسبة النجاح 80.10%. أما بالنسبة للفرع الأدبي فقد تقدم للامتحان 32448 نجح منهم عدد 20710 طالباً وطالبة بنسبة نجاح بلغت 63.83%. أما بالنسبة للشهادة الثانوية الشرعية فقد بلغ عدد الطلاب إلى 662 نجح منهم عدد 567 بنسبة نجاح بلغت 58.65%.

نتائج الثانوية العامة دورة ثانية 2

وقد أعلنت وزارة التربية السورية نتائج الشهادة الثانوية المهنية النسوية. وبلغ عدد الطلاب 844 طالباً وطالبة نجح منهم 491 بنسبة نجاح بلغت 58.94%. وقد بلغ عدد المتقدمين في الشهادة الثانوية الصناعية إلى 5843 طالباً وطالبة ونجح منهم 4080 بنسبة نجاح بلغت 69.83%.

رابط نتائج تكميلي البكالوريا 2022

يتم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 الدورة الثانية إلكترونياً من خلال القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على موقع وزارة التربية السورية http://moed.gov.sy.

النقر على أيقونة “النتائج الامتحانية” في أعلى الصفحة الرئيسية.

الضغط على أيقونة “نتائج الشهادة الثانوية الدورة الثانية 2022”.

يتم بعد ذلك اختيار محافظة الطالب وإدخال رقم الاكتتاب ثم النقر على أيقونة ابدأ البحث.

نتائج البكالوريا دورة ثانية 2022 برقم الاكتتاب

كما ذكرنا لكم في هذا المقال يتم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2022 برقم الاكتتاب إلكترونياً. وذلك من خلال موقع وزارة التربية السورية. وكانت الوزارة قد أعلنت منذ قليل النتائج وجاء ذلك على موقعها الإلكتروني.