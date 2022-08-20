العالم اليوم - الزمالك يدنو خطوة إضافية من الاحتفاظ باللقب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أغسطس 2022 12:21 صباحاً - دنا الزمالك من معانقة درع الدوري المصري في كرة القدم للموسم الثاني توالياً وللمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بفوزه على مضيفه فاركو 1-صفر على ملعب الاسكندرية في المرحلة الحادية والثلاثين.

سجل حسام عبد المجيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة، رافعاً رصيد فريقه إلى 75 نقطة ليبتعد في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه

بيراميدز الثاني الذي يلتقي لاحقاً مع سموحة، فيما تجمد رصيد فاركو عند 40 نقطة في المركز الثامن.

وضغط الزمالك المبكر أسفر عن هدف في الدقيقة 8 من عرضية أحمد سيد "زيزو" حولها عبد المجيد رأسية على يمين الحارس محمد صبحي.

تخلى لاعبو فاركو عن تراجعهم الدفاعي وبادروا بالهجوم سعيا لإدراك التعادل، وعلت رأسية أحمد شريف عارضة مرمى محمد عواد (12)، ثم رد محمد أشرف "روقا" بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سيطر عليها صبحي (20).

ومع مرور الوقت، انحصر اللعب في وسط الملعب مع محاولات هجومية من الفريقين افتقدت الفعالية والخطورة على المرميين.

وسدد إمام عاشور كرة من مشارف المنطقة سيطر عليها صبحي (51)، ورد محمود حماده بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى عواد (65).

وجدد المقاولون العرب آماله في البقاء بعدما عاد إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها لخمس مباريات متتالية، وذلك بفوز عريض على مضيفه مصر المقاصة بثلاثية نظيفة سجلها النيجيري جون أوكولي (30) وأمير عابد (40 و66).

وبذلك، حقق المقاولون العرب فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد شوقي غريب الذي تولى المسؤولية خلفا للمستقيل محمد عوده، رافعا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد المقاصة الهابط لدوري الدرجة الثانية عند 15 نقطة في ذيل الترتيب.