إصابة شخصين جراء إطلاق نار داخل مركز تجارى فى السويد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة فى بيان، أوردته صحيفة ذا لوكال السويدية، اليوم الجمعة، أن الحادث وقع فى مركز "إمبوريا" للتسوق، مساء اليوم، وتم إغلاق المنطقة فورا.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الشرطة إيفلينا أولسون: "تلقت الشرطة تقارير عن إطلاق عدة طلقات داخل مركز التسوق، وهو أحد أكبر المراكز التجارية فى الدولة، أصيب شخصان، ومن غير الواضح مدى خطورتهما".

وتابعت المتحدثة أن الشرطة ألقت القبض بالفعل على الجانى المشتبه به، مضيفة أن إطلاق النار مرتبط بعصابات "مالمو".

من جهتها، أكدت الخدمات الصحية المحلية أن أحد المصابين ولم توضح أى منهما أصيب بجروح خطيرة، وأغلقت الشرطة الطرق حول مركز التسوق وأوقفت حركة القطارات عبر محطة هايلى القريبة.

وأشارت إلى أن الخطر على الجمهور انتهى، مضيفة أن أفراد الشرطة ما زالوا عاملين فى مكان الحادث، حيث يتم استجواب شهود العيان وجمع البيانات من كاميرات المراقبة، وطلبت الشرطة من المواطنين الامتناع عن زيارة مركز التسوق فى الوقت الحالى، نظرا للأعمال المستمرة فى المكان.