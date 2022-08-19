الجزائر: مواصلة إخماد 7 حرائق بولايتين شرقى البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم، مواصلة العمل على إخماد 7 حرائق فى ولايتى الطارف وسكيكدة، الواقعتين بشرقى الجزائر، وذلك عقب إخماد جميع الحرائق التى اندلعت فى الولايات الأخرى.





وأوضح المدير الفرعى للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، العقيد عاشور فاروق، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تم إخماد باقى جميع الحرائق، التى اندلعت مؤخرا فى عدة ولايات شمالى البلاد، وذلك عقب التحكم التام فى 73 بؤرة حريق خلال الـ24 ساعة الماضية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحرائق، التى شهدتها ولايات الشرق الجزائرى، أسفرت عن وفاة 37 شخصا وإصابة 183 آخرين، حيث سجلت ولاية الطارف لوحدها وفاة 30 شخصا، بينما سجلت ولاية "سوق أهراس" 5 وفيات، وشهدت ولاية سطيف وفاة شخصين متأثرين بحروق بالغة، حسب آخر حصيلة للحماية المدنية الجزائرية.

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