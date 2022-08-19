القرم: الدفاع الجوى الروسى يسقط طائرة مسيرة أوكرانية بمدينة سيفاستوبول

جدة - نرمين السيد - وقال رازفوجايف، وفقا لقناة روسيا اليوم الفضائية، مساء اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوى تفعلت فى منطقة ستريلكى، ووفقا للبيانات الأولية فقد تم إسقاط طائرة بدون طيار.

وطلب حاكم سيفاستوبول من سكان المدينة التزام الهدوء ودعم الجيش الذى يقوم بعمل رائع، وأضاف أن منظومات الدفاع الجوى الروسية أسقطت بالقرب من مطار بيلبيك فى شمال غرب سيفاستوبول طائرة مسيرة.

وفى السياق ذاته، أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى ميخائيل ميزينتسيف نظام كييف والغرب يتحملان المسؤولية الكاملة عن تعطيل الاستعدادات للعملية الدراسية فى أوكرانيا.

وأشار ميزينتسيف إلى أنه لا توجد أى خطط لبدء الدراسة والتعليم بدوام كامل فى أى منطقة أوكرانية.

وأكد أن "نظام كييف والغرب يتحملون المسؤولية الكاملة عن جريمة أخرى ضد سكان أوكرانيا. حيث أنهم من خلال حرمان الأطفال من المعرفة، فإنهم يحرمونهم من مستقبلهم".