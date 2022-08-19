نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كيفية تشغيل GTA Vice City بطريقة آمنة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغيل GTA Vice City ، ما الذي نفتقده في الألعاب في هذه الأيام؟ قبل أن تجيب عزيزي القارئ فسنجيبك نحن، الحرية الرائعة والرسوميات التي نفتقدها لنشعر بالتوحد مع اللعبة، وفي تلك المقالة وفي حديثنا عن جراند ثفت أوتو فايس سيتي فسنتحدث عن اللعبة المشهورة وحيثياتها من منظور الشخص الثالث، كما أن اللعبة الآن أصبحت متوفرة على الـAndroid. وللمزيد عن اللعبة وحيثياتها الجميلة ومهماتها المتعددة بالإضافة إلى كيفية تحميل جاتا فايس سيتي فتابعونا

تشغيل GTA Vice City

لعبة جراند ثفت أوتو تمتلئ بالشواطئ المشمسة والجمال في البلاد. بالإضافة إلى الرجال الرائعين في قمصان هاواي. كذلك السيارات باهظة الثمن والصناديق الرائعة. وكل هذه الفخامة مختلطة بالجريمة. وكل هذا تجدونه في GTA VC APK!. اللعبة تجري في الثمانينيات البعيدة. أما بطل اللعبة الذي سيلعب دوره انت. هو اللص “تومي فيرسيتي”. الذي ترك جدران السجن مؤخرًا. وعند وصوله إلى GTA Vice City. تمكن من بدء صفقة كبيرة غير قانونية عن طريق سرقة مبلغ كبير من المال في تشغيل GTA Vice City. لكن ليس كل الأحلام تتحقق، حيث حدث خطأ ما. وأصبح ليس لديه الوقت للاختباء. وحتى لا يعرض أقاربه وأصدقائه للخطر فيضطر تومي أن يعيد كل شيء إلى مكانه في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى سداد الديون لمجموعات المافيا.

بعد تنزيل APK GTA Vice City لنظام Android ستذهب إلى عالم المدينة الكبيرة. حيث تنتظرك العشرات من المهام الخطيرة والمثيرة للاهتمام ومليئة بالخطر والإثارة في نفس الوقت. كذلك مواجهات السلطات والمعارك والسرقة. والقتـل ومصادرة الممتلكات وأكثر من ذلك بكثير. حيث انه في عالم الإجرام لا تُغفر الأخطاء. لذلك سيكون الشعار عند إكمال المهمة هو “اقتل أو تقتل”. سوف يكون تحت تصرفك ترسانة كبيرة من الأسلحة مثل المفاصل نحاسية. والمضارب والسكاكين. والبندقيات بأنواعها. وقاذفات القنابل اليدوية.

المزيد من جراند ثفت أوتو فايس سيتي

نزول لعبة Grand Theft Auto: Vice City تزامن مع الذكرى العاشرة للإصدار. ومن مميزات تلك اللعبة أنها تعطيك الحرية كاملة في اختياراتك. سواء كانت لصالحك أم لا. ف أنت من تقوم باللعب وليس أحد غيرك. وسلسلة جراند ثفت أوتو عامة تعتبر من ألعاب الحركة تحت عنوان الجريمة. وفي البداية كان اللاعبين غير مصدقين قابليتهم للعب الحر بشكل في تشغيل GTA Vice City. كما انهم كانوا غبر مستوعبين أنهم يمكنهم فعل ما يريدون في اللعبة من خرق للقوانين. مثل: سرقة البنوك وانتزاع السيارات وهلم جرا. كل هذا يعطي اللاعب انطباعًا مختلفاً عن طريقة اللعب التقليدية في ألعاب الحركة. والتي تعتبر عن ألعاب الحركة التقليدية أحادية الاتجاه. وكان هدف شركة روكستار جيمز هو أن تكون درجة الحرية أعمق في عالم غير مسبوق. وشعارهم هو دع اللاعب يحصل على الحرية الحقيقية في اللعبة. لا داعي للقلق من تنفيس اللاعب عن نفسه.

الحصول على جاتا فايس سيتي للاندرويد والـ IOS

قبل أن نذهب إلى الطريقة الرسمية 100% يجب أن نخبرك عزيزي القارئ اننا قد اطلعناك من قبل عن لعبة grand theft auto liberty city stories و عن جراند ثفت أوتو 5 و عن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas فيمكنك مطالعتهم في المقالات السابقة.

أولا يجب إطفاء بيانات الهاتف وتشغيل الواي فاي

ثم كتابة اسم للعبة التي تريدها وفي تلك الحالة هي تشغيل GTA Vice City وذلك سواء في جوجل كروم أو في متاجر الألعاب.

بعدها تختار الإثدار ثم تثبيت مع دفع المبلغ المطلوب

وبذلك عزيزي القارئ قد أخبرناك بكيفية تثبيت جاتا فايس سيتي على الجوال الاندرويد ونتمنى أ تكون المقالة قد نالت إعجابك