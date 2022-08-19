نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الاستمارة الخاصة برخصة السيارة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد الاستمارة الخاصة برخصة السيارة لعام 1444. حددت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية على تحديد رسوم الاستمارة لتجديد السيارة حيث يرغب العديد من مالكي السيارات من معرة الرسوم المقررة اللازمة لتجديد السيارة وذلك قبل القيام بتجديد الرخصة من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

تجديد استمارة السيارة في المملكة العربية السعودية

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية وذلك لمساعدة المواطنين والمقيمين في المملكة من معرفة تجديد السيارة وتوفير الوقت والجهد وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

رسوم تجديد استمارة منتهية للسيارات

حددت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية غرامة مالية على استمارة السيارة المنتهية والتي لم تقوم بالتجديد في خلال شهر وهي مبلغ 100 ريال سعودي عن كل عام بعد انتهاء المدة المحددة ولا يمكن بيع السيارة أو إجراء أي معاملات قبل التجديد للاستمارة المنتهية.

رسوم تجديد استمارة سيارة مطوفة 1444

صرحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أن قيمة تجديد استمارة سيارة مطوفة يبلغ 100 ريال سعودي ويجب على جميع مالكي السيارات ت في السعودية بالتجديد كل عام وذلك تجنبا للغرامة المالية التي فضتها الإدارة العامة للمرور في المملكة.

طريقة تجديد الاستمارة

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من معرفة تجديد استمارة السيارة عبر منصة أبشر الإلكترونية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم الضغط على خيارات الأفراد.

إدخال اسم المستخدم والهوية الوطنية.

تسجيل كلمة المرور للمستخدم.

الضغط على تسجيل الدخول.

ثم التحقق الثنائي والانتقال إلى الحساب.

ثم النقر على خدمات المركبات.

ثم الضغط على تجديد رخصة سير.

النقر على مفتاح تجديد استمارة سيارة مركبة.

ثم الانتهاء من جميع الخطوات وتجديد الاستمارة.

شروط تجديد الاستمارة الخاصة برخصة السيارة 1444

وضعت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط والضوابط اللازمة وذلك لتجديد الاستمارة الخاصة برخصة السيارة وهي كما في التالي:

مدة صلاحية الاستمارة الحالية لا تقل عن 6 أشهر.

وثيقة تأمين سارية للسيارة.

تسديد رسوم التجديد المقررة.

شهادة فحص فني سارية المفعول.

سداد جميع المخالفات والغرامات على السيارة.

طريقة تجديد الاستمارة الخاصة برخصة السيارة 1444

يمكن تجديد الاستمارة الخاصة برخصة السيارة في المملكة العربية السعودية ولك من خلال الطريقة التالية:

تسجيل الدخول في منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على خدمات المركبات.

النقر على خدمات تجديد رخصة سير.

الضغط على خيار تجديد رخصة القيادة.

الانتهاء من جميع التعليمات وتجديد الرخصة.

كيفية تجديد الاستمارة الخاصة برخصة السيارة 1444

يمكن لجميع مالكي السيارات في المملكة العربية السعودية من تسديد رسوم تجديد الاستمارة الخاصة برخصة السيارة من صراف الراجحي ولك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى صراف الراجحي.

ثم إدخال البطاقة في المكان المخصص.

ثم كتابة الرقم السري للمستخدم.

الضغط على مفتاح الخدمات الحكومية.

ثم النقر على المدفوعات.

الضغط على خدمات المركبات.

الضغط على خدمات تجديد مركبة.

كتابة رقم السجل المدني.

كتابة رقم الهوية الوطنية للسعودين.

كتابة رقم الإقامة للوافدين.

النقر على تأكيد.

سوف تظهر قيمة الرسوم المقررة.

الضغط على تأكيد لاستكمال عملية التسديد.

وبذلك نكون تعرفنا على تجديد استمارة السيارة وكذلك التعرف على رسوم تجديد الاستمارة الخاصة برخصة السيارة ورسوم تجديد استمارة سيارة منتهية وأيضا رسوم تجديد استمارة سيارة مطوفة و شروط تجديد الاستمارة وخطوات تجديد الاستمارة وكيفية تجديد الاستمارة في المملكة العربية السعودية.