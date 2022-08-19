سعر iPhone 14 Pro Max حتى الآن في أسواق السعودية وأهم مواصفات ايفون 14 برو ماكس

سعر iPhone 14 Pro Max حتى الآن، احدث وافضل برامج اغلاق التطبيقات لجميع هواتف الايفونيبحث مستخدمو وحاملو iPhone عن البرامج والتطبيقات التي تمكنهم من إغلاق التطبيقات على الهاتف المحمول ، مما يؤدي إلى الحفاظ على خصوصيتهم ومنع التجسس أو التطفل ، والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والصور ومقاطع الفيديو على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل Facebook و WhatsApp و Instagram و Twitter و Telegram وغيرها من التطبيقات ، لمنع بعض الأشخاص من الوصول إليها والتعرف على خصوصيتك المحفوظة على الهاتف سواء كانت معلوماتك أو ملفاتك.

سعر iPhone 14 Pro Max حتى الآن

لم تعلن شركة آبل عن سعر آيفون 14 من شركة آبل الأمريكية ، لكن من المتوقع أن يكون سعر آيفون 14 1100 دولار أمريكي.

سعر iPhone 14 Pro هو 1250 دولارًا

سعر iPhone The 14 Pro Max 1500 دولار في الوطن العربي

من المتوقع أن يكلف iPhone 14 Pro Max حوالي 4700 درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة و 5000 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية ، بينما سيكلف iPhone 14 Pro Max في مصر حوالي 4700 درهم إماراتي بالإضافة إلى الضرائب. و الرسوم 27500 جنيه بعدها.

مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس