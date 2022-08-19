نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر iPhone 14 Pro Max حتى الآن في أسواق السعودية وأهم مواصفات ايفون 14 برو ماكس في المقال التالي
سعر iPhone 14 Pro Max حتى الآن، احدث وافضل برامج اغلاق التطبيقات لجميع هواتف الايفونيبحث مستخدمو وحاملو iPhone عن البرامج والتطبيقات التي تمكنهم من إغلاق التطبيقات على الهاتف المحمول ، مما يؤدي إلى الحفاظ على خصوصيتهم ومنع التجسس أو التطفل ، والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والصور ومقاطع الفيديو على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل Facebook و WhatsApp و Instagram و Twitter و Telegram وغيرها من التطبيقات ، لمنع بعض الأشخاص من الوصول إليها والتعرف على خصوصيتك المحفوظة على الهاتف سواء كانت معلوماتك أو ملفاتك.
سعر iPhone 14 Pro Max حتى الآن
لم تعلن شركة آبل عن سعر آيفون 14 من شركة آبل الأمريكية ، لكن من المتوقع أن يكون سعر آيفون 14 1100 دولار أمريكي.
سعر iPhone 14 Pro هو 1250 دولارًا
سعر iPhone The 14 Pro Max 1500 دولار في الوطن العربي
من المتوقع أن يكلف iPhone 14 Pro Max حوالي 4700 درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة و 5000 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية ، بينما سيكلف iPhone 14 Pro Max في مصر حوالي 4700 درهم إماراتي بالإضافة إلى الضرائب. و الرسوم 27500 جنيه بعدها.
مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس
- يحتوي على كاميرا خلفية كبيرة بدقة 48 ميجابكسل ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن شركة آبل.
- حجم الهاتف 6.7 بوصة.
- ميزة الهاتف أنه مصنوع من الزجاج القوي ، بينما يحتوي على إطار من الألومنيوم لحماية الهاتف.
- في حين أنه يدعم جميع أنواع الجيل الثالث والرابع والخامس ، إلا أنه يتميز بمساحة شاشة بحجم 6.72 بوصة.
- تقنية شاشة iPhone 14 Promax وجودة ألوان عالية.
- يتميز بكاميرا خلفية عالية الجودة ، وهناك كاميرا أخرى معزولة وواحدة للمساحات الكبيرة.
- ليس لها حواف جانبية ، بينما تصل الكاميرا بجهاز iPhone 14 Promax بدقة 8K.
- بينما يتميز iPhone 14 Promax بمساحة عالية تصل إلى 2 تيرابايت.
- يتميز بإصلاح بعد الأخطاء في الإعدادات والبريد ومتصفح Safari.
- المساحة الداخلية لجهاز iPhone 14 Promax هي 128 جيجا بايت.
- يصل سعر ذاكرة الوصول العشوائي في iPhone 14 إلى 8 جيجابايت وهذا هي مساحة جيدة جدا للهواتف لذلك ننصح الكثير بشراء هاتف ايفون 14 برو ماكس الجديد.
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