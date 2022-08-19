آخر تحديث مميزات وعيوب iPhone 14 Pro Max الجديد و iPhone 14 Pro Max والأسعار المتوقعة في الأسواق

مميزات وعيوب iPhone 14 Pro Max ،يعتبر هاتف iPhone 14 Promax أفضل هاتف ذكي في سلسلة Apple 2022 ويحمل العديد من الميزات ويتميز بالإصدار الأعلى من حيث السعر والمواصفات بشكل عام ، بينما يتميز بشاشة كبيرة بحجم 6.71 ، ويعمل به A16 أطلقت معالج Bionic وشركة Apple الأمريكية نسخة رسمية من iPhone 14 Promax ، وتقرر طرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة ، وله العديد من الميزات. هاتف iPhone 14 Promax غير موجود في أي هاتف تم تصنيعه سابقًا وله العديد من الميزات.

مميزات وعيوب iPhone 14 Pro Max

ما هي عيوب iPhone 14 Pro Max id هي كالتالي :

يُعتقد أن iPhone 14 Promax لن يدعم طباعة الوجه.

قد تشغل الكاميرا الأمامية نسبة كبيرة من مساحة شاشة iPhone 14 Promax.

قد تصل مساحة بطارية الهاتف إلى 4500 مللي أمبير وهذه السعة منخفضة.

شاحن هاتف iPhone 14 Promax ليس بالسرعة الكافية ، فقط 20 واط ، بينما هناك هواتف تصل سرعة الشحن إلى 120 واط.

الهاتف لا يحتوي على وصلة AUX.

ما زلنا نتابع معكم موعد إطلاق iPhone 14 Promax في الأسواق وأبل تطلق الفئة الأولى

من الهواتف وهي iPhone 14 Promax خلال فبراير 2023 ، بينما لم تعلن Apple حتى الآن عن أسعار iPhone 14 بروماكس.

مواصفات iPhone 14 Pro Max