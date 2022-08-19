موقع الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في دولة الكويت 2022 بالخطوات

موقع الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في دولة الكويت 2022 فخدمة الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في الكويت واحدة من اهم الخدمات الالكترونية التي يحتاج اليها الكثير من الاشخاص في الكويت سواء من المواطنين او المقيمين بالدولة، وهي الخدمة التي يمكن ان تم اجراؤها من خلال الكثير من الطّرق الإلكترونيّة، وذلك بدون الحاجة إلى زيارة المقر الخاص بالإدارة العامّة للمرور المنتشر في مختلف المدن في الكويت، ونجد ان الإدارة العامة للمرور قد حرصت على تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونيّة الأخرى لكي يتم الاستفادة منها بسهولة، ومن بينها خدمة دفع المخالفات، وخدمة حجز مواعيد اختبار القيادة، وكذلك بعض الخدمات الهامة مثل نظام الخدمات الإلكترونيّة لرخص السوق أيضًا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في دولة الكويت بالخطوات.

موقع الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في دولة الكويت 2022

تتيح الجهات الرسمية في دولة الكويت امكانية الاستعلام بسهولة الكترونيا عن نقاط المخالفات المرورية لجميع المستفيدين من المواطنين او المقيمين، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم التوجه مباشرة إلى صفحة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالكويت مباشرة.

ومن ثم يتم اختيار نظام المرور من بين الاختيارات المتاحة عبر الموقع.

ومن ثم يتم اختيار ايقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثمّ يتم كتابة الرّقم المدنيّ في الحقل المخصّص.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التّحقّق، ومن ثمّ يتم الضّغط على أيقونة البحث من واجهة الصّفحة.

بعد ذلك يتم الانتظار حتّى يقوم النّظام بعرض كل ما يتعلق بالمخالفات المروريّة.

بعد ذلك يتم اختيار الضّغط على تفاصيل المخالفة المطلوبة للمستخدم لكي يتم عرض النّقاط الخاصّة بها من خلال الموقع.

كيفية سداد المخالفات المرورية في الكويت الكترونيا

وقد تم اتاحت خدمة سداد قيمة المخالفات المرورية في الكويت الكترونيا بسهولة من خلال أكثر من طريقه، حيث أنه توجد العديد من الطّرق التي يمكن اتّباعها لكي يتم دفع المخالفات المروريّة التي ارتكبها السّائقون على الطّرقات، وذلك في جميع المدن المختلفة في دولة الكويت بشكل عام ومن اهم هذه الطرق هي امكانية دفع المخالفات المرورية من خلال استخدام التّطبيقات التي تتوافق مع الهواتف الذّكيّة، كما يتم اتمام عملية المخالفات من موقع وزارة الدّاخليّة الكويتية.