نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية سلطنة عمان 2022 طريقة حسابها والفئات المستفيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى الحكومة في سلطنة عمان على توفير كافة الخدمات التي يحتاج لها المواطنين والمقيمين على أراضيها بشكل مسبط، بالإضافة لتعريفهم بكافة الأمور التي يبحثون عنها، حتى يكونوا على دراية تامة بها، ومن ضمن الأمور الأكثر تداولًا وبحثًا في الآونة الأخيرة هي طريقة حساب التأمينات الاجتماعية سلطنة عمان 2022، والتي نوفرها لكم في السطور القليلة القادمة، بالإضافة لتوفير رابط للموقع الرسمي يمكن من خلاله إجراء كافة الخدمات الكترونيًا.

التأمينات الاجتماعية سلطنة عمان 2022

وبعد أن تعرفنا سويًا على أبرز المهام التي تتولى مسؤولياتها، الآن سنتعرف على طريقة حساب التأمينات الاجتماعية سلطنة عمان 2022، والتي تم الإعلان عنها من قبل الهيئة التي نوهت أن طريقة الحساب قد تختلف باختلاف المعاش، والتي جاءت كالآتي:-

طريقة حساب التامينات الاجتماعيه معاش الشيخوخة

عدد السنوات الاشتراك كاملة × متوسط الأجر السنوات الخمس الأخيرة.

ثم أخذ 3% من النتيجة التي يتم الحصول عليها.

طريقة حساب التأمينات الاجتماعية معاش الشيخوخة المبكرة

تطبق نفس طريقة حساب التأمينات الأولى.

تخصم نسبة يتم احتسابها على حسب عُمر العامل.

علمًا بأنه تصل نسبة الخصم إلى 30%.

طريقة حساب التامينات الاجتماعيه معاش الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني

متوسط الأجر للخمس السنوات الأخيرة × عدد سنوات الاشتراك كاملة أو ×3%.

أو ×50% من الأجر للاشتراك أيهما كان أكبر.

طريقة حساب التأمينات الاجتماعية معاش العجز الناتج عن سبب غير مهني

يتم حساب المعاش التقاعدي بأساس 50% من أجر الاشتراك.

3% من متوسط الأجر للخمس السنوات الأخيرة × عدد سنوات الاشتراك كاملة، ويتم التفاضل بينهما أيهما أكبر.

هيئة التأمينات الاجتماعية سلطنة عمان

وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية سلطنة عمان موقعًا رسميًا يتيح من خلاله إجراء كافة الخدمات، حيث تتولى الهيئة بعض المهام مثل:-

المعاشات التي تصرف شهريًا للمؤمن عليهم، والذين يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية المستوفين للشروط المطلوبة للصرف.

هذا بالإضافة لصرف المكافآت التي تصرف مرة واحدة للمؤمن عليهم الخاضعين للنظام.

علاوة إلى صرف المنح المقدمة من الهيئة للمؤمن عليهم الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، كما تتولى الهيئة نظام صرف التعويضات عن إصابات العمل التي يتعرض لها المنتفعين.

الفئات المستفيدة من التأمينات الاجتماعية في عُمان

شملت المادة الثالثة من قانون التأمينات الاجتماعية في عمان، العمال العمانيين الذين يعملون فعليًا بالقطاع الخاص، شرط أن يكون بموجب عقود عمل دائمة، وحددت الهيئة أنه يجب ألا يقل عمر العامل عن 15 عامًا ولا يزيد عن 59 عامًا.

علمًا بأنه قام الوزير بتحديد تاريخ تطبيق المادة الثالثة من القانون عليهم في خلال مدة أقصاها عام من تاريخ نشر القانون، كما أنها لا تسري أحكام هذا القانون على العمال الخارجيين والعمال العاملين في الحرف البسيطة، خدم المنازلة.

وفقًا لما نص في التعريف المنصوص عليه بقانون العمل، كما أنه لا يسري أيضًا على العمال الذين لا يدخل عملهم ضمن نطاق عمل أو تجارة من يستخدمهم، ويكون تطبيق القانون على هذه الفئات كلها أو بعضها بقرار من الوزير، بالطبع بعد إقرار الموافقة من مجلس الوزراء.