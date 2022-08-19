خطوات الاستعلام عن جاهزية جواز السفر المصري في الكويت 2022

خطوات الاستعلام عن جاهزية جواز السفر المصري في الكويت حيث يهتم عدد كبير من المصريين المتواجدين في دولة الكويت بالتعرف على كيفية الاستعلام عن جاهزية جواز السفر المصري في الكويت، حيث تعتبر واحدة من أهم الخدمات التي قد تم توفيرها بشكل الكتروني من قبل السفارة المصري في الكويت، والتي تسهل على الاشخاص المقيمين في الكويت الكثير من الامور مثل توفير الوقت والجهد، حيث تقوم السفارة المصرية في الكويت كذلك بتقديم مجموعة من الخدمات الهامة لجميع المصريين من خلال مقر السفارة في مدينة السلام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن جاهزية جواز السفر المصري في الكويت.

خطوات الاستعلام عن جاهزية جواز السفر المصري في الكويت

توفر السفرة المصرية في الكويت لجميع المصريين الكثير من الخدمات الهامة سواء من خلال مقرها أو من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها، وتعتبر خدمة الاستعلام عن جاهزية جواز السفر المصري من أهم هذه الخدمات التي تتم بشكل الكتروني، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

في البداية يتم الدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكترونيّ للسفارة المصريّة .

ومن ثم يتم اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.

بعد ذلك يتم الضغط على تحديد خدمة الاستعلام عن جاهزيّة جواز السفر.

ومن ثم يتم اختيار ادخال رقم الإيصال في الحقل المخصّص لذلك.

يتم كتابة رمز التّحقّق المرئيّ بشكل صحيح عبر الموقع ومن ثمّ يتم الضّغط على إرسال.

بعد ذلك يتم الانتظار حتّى عرض المعلومات المطلوبة والتي تتضمن مدى جاهزية جواز السفر الخاص بالمستعلم.

خدمات القنصلية المصرية بالكويت الالكترونية

ونجد ان السفارة المصرية في الكويت تقدم مجموعة من الخدمات الهامة التي يحتاج اليها المصريين المقيمين في الكويت بشكل الكتروني، في اطار تسهيل هذه الخدمات على الاشخاص وتوفير الوقت والجهد، ومن اهم الخدمات الالكترونية المتاحة ما يلي.