نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر للأردنيين : كيفية احتساب معدل التوجيهي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 19 أغسطس 2022 10:13 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2022/الامتحان العام، وبلغت نسبة النجاح العامة 63.1%.

وأوضح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة طريقة احتساب المعدل العام لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة، وفق الخطة الدراسية المعتمدة.

وقال كنانة إن طريقة احتساب المعدل العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لم تتغير، وهي وفق الخطة الدراسية المعتمدة.

وبموجب الخطة، يكون المعدل العام من 100%، ويتكون من 40% من مباحث الثقافة المشتركة، و60% للمبحث التخصصي الإجباري، وأعلى مبحثين تخصصين اختياريين، وبواقع 7 مواد فقط.

وخصصت الوزارة وفق الخطة علامة عظمى من 200 للمباحث السبعة، بمجموع 1400 علامة، تشكل المجموع العام لعلامات الطالب.

وبينت الوزارة، أن كشف علامات الطالب سيتضمن مجموعا عاما من 1400، ومعدلا عاما من 100 لغايات القبول الموحد.

وقالت الوزارة إن الطالب يستطيع التقدم بطلب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية إذا حصل على مجموع 910 فأكثر شريطة حصوله على 50% على الأقل من النهاية العظمى لعلامة كل مبحث من المباحث التي تقدم إليها، وحصل على معدل 65% فما فوق، وذلك بحسب شروط وزارة التعليم العالي.

وأضافت، أن الطالب يستطيع التقدم بطلب التحاق للجامعات الخاصة وكليات المجتمع إذا حصل على مجموع 840 فأكثر شريطة حصوله على 50% على الأقل من النهاية العظمى لعلامة كل مبحث من المباحث التي تقدم إليها، وحصل على معدل 60% فما فوق بحسب شروط وزارة التعليم العالي.

وبشأن التقدم بطلب التحاق لكليات المجتمع، قالت: إن الطالب يستطيع الالتحاق بهذه الكليات إذا حصل على علامة أقل من 50% من النهاية العظمى لعلامة أي مبحث من المباحث التي تقدم إليها شريطة ألا تقل علامته في أي من المباحث عن 40% من النهاية العظمى للمبحث.

وأكدت أنه لا يحق للطالب الالتحاق بأية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي كافة سواء الجامعات الحكومية، أو الجامعات الخاصة، أو كليات المجتمع، إذا حصل على علامة أقل من 40% من النهاية العظمى في أي مبحث من المباحث التي تقدم إليها.

وحول طلبة الفروع المهنية/ مسار كليات المجتمع، أوضحت أن مجموع علامات الطالب في هذه الفروع 1200، بحيث يحسب المعدل المئوي بقسمة المجموع العام الذي حصل عليه الطالب على 12 ، وفق المملكة .

وقالت الوزارة: إن الطالب في هذه الفروع يستطيع التقدم بطلب التحاق بكليات المجتمع إذا حصل على علامة 40% فأكثر من النهاية العظمى في جميع المباحث التي تقدم إليها، ولا يحق له بغير ذلك.