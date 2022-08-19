نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة المستهلك إذا تجاوزت فواتير الكهرباء الغير المسددة 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة في السنوات الأخيرة شهدت المملكة العربية السعودية تقدما لا مثيل له في جميع المجالات وخاصة في مجال الخدمات التي توفرها لمواطنيها السعوديين، ومن هذه الخدمات تقدم الشركة السعودية للكهرباء عدد من الخدمات الجيدة وبسعر مناسب يناسب جميع المواطنين، وبذلك فقد أوضحت الشركة عن عقوبة التخلف عن سداد فاتورة الكهرباء للذين يتأخرون عن مواعيد الدفع وأكدت الشركة أنه يتم فصل الكهرباء نهائيا إذا تأخر المواطن عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر وتعرضه لدفع غرامة مالية تستوجب منه السداد.

خدمات الشركة السعودية للكهرباء

تقدم الشركة السعودية للكهرباء كثير من الخدمات العالية الجودة للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية، فهي توفر خدمة معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب الخاص بالمستخدم وذلك من اجل التسهيل على المواطن السعودي حتى يتمكن من مواعيد الدفع وعدم التخلف عن سداد فاتورة الكهرباء ويعرض نفسه للعقوبة التي تفرضها شركة الكهرباء، وتقدم الشركة أيضاً خدمات اخرى تساعد المواطنين السعوديين عن الاستعلام عن فواتير الكهرباء من خلال المنصات الإلكترونية التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء بهدف السداد وعدم التأخير.

عقوبة التخلف عن سداد فاتورة الكهرباء

هناك بعض المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية يتخلفون عن سداد فاتورة الكهرباء وذلك لعدة أسباب من أهمها عدم معرفة موعد الدفع، وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء عن عقوبة المستفيدين من خدمة الكهرباء ويتأخروا عن السداد بأنه سوف يتم فصل الكهرباء نهائيا إذا تأخر المواطن عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر دون دفع الفواتير وذلك يتم فصلها إذا تجاوزت قيمة الفاتورة.

عقوبة توصيل الكهرباء بطرق غير شرعية

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء عن عقوبة المواطنين الذين يلجؤون إلى توصيل الكهرباء بطرق غير شرعية، وحددت الشركة قيمة هذه العقوبة وهى عقوبة توصيل الكهرباء الغير شرعية وتصل إلى ٣٠٠ ريال سعودي لا غير، وقد شرعت الشركة هذه العقوبة محاولة منها لسرعة سداد المبلغ في الميعاد المحدد، من اجل ذلك تقدم الشركة السعودية للكهرباء خدمة الاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب لدى المواطن حتى لا يتعرض أي مواطن سعودي للعقوبة والغرامة المالية .