الجيش اليمنى: الحوثيون ارتكبوا 467 خرقا للهدنة الأممية فى 5 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اليمنى أن مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 467 خرقا للهدنة الأممية خلال 5 أيام من 14- 18 أغسطس الجارى فى جبهات الحديدة وتعز والضالع وصعدة والجوف ومأرب.





وأوضحت القوات المسلحة اليمنية فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" اليوم الجمعة، أن الخروقات توزعت بين 122 خرقا فى جبهات محور حيس جنوب الحديدة، و94 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و85 خرقا فى جبهات محور تعز، و82 خرقا فى محور البرح غرب تعز، و51 خرقا غرب محافظة حجة، و21 خرقا فى جبهات الجوف، و8 خرقات فى محور الضالع، وأربعة خروقات بمحافظة صعدة.

وأضافت أن الخروقات تنوعت بين محاولات مجاميع حوثية مسلحة التسلل باتجاه مواقع عسكرية فى جبهات مأرب والساحل الغربى، وإطلاق النار على مواقع الجيش فى كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وبالطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 13 جنديا وجرح 27 آخرين، فيما تنوعت بقية الخروقات بين استحداث مواقع وخنادق وحشد تعزيزات ونشر طائرات استطلاعية مسيرة فى مختلف الجبهات.