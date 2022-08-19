واشنطن تقديم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة سى إن إن الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مسئول أمريكى، لم تذكر اسمه، قوله إن هذه الحزمة سوف تتضمن ذخيرة إضافية لنظام صواريخ المدفعية عالية الحركة "HIMARS" التى قدمتها إلى كييف فى وقت سابق، و16 مدفع هاوتزر، ومعدات إزالة الألغام، علاوة على 15 طائرة بدون طيار للمساعدة فى إجراء عمليات الاستطلاع التى يقوم بها الجيش الأوكرانى .
وقدمت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا عدة حزم مساعدات أمنية وعسكرية منذ اندلاع الحرب مع روسيا فى فبراير الماضى.
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