الرئيس الجزائرى: الدولة توفر حزمة من الحوافز والتشجيعات لخلق فرص العمل

جدة - نرمين السيد - وأوضح تبون خلال كلمته، التى وجهها، اليوم، للشعب الجزائرى بمناسبة الاحتفال بيوم المجاهد، والذى يوافق يوم 20 أغسطس من كل عام، أنه لا مكان فى بلاده للممارسات التى أضرت بثقة الشعب فى مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الجزائريين يدركون جهود الدولة المبذولة لاستعادة الموارد، التى استباحها الفاسدون، والإنطلاق نحو ديناميكية تنموية، تطلق المبادرات وتحرر الطاقات.

وشدد الرئيس عبدالمجيد تبون أن القانون الجزائرى يردع كل من يجرؤ على حرمة أموال الشعب أو يسئ لضوابط شرف الانتماء إلى الدولة، مشيرًا إلى أن الأبواب مفتوحة أمام كافة المستثمرين لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم للكسب فى مناخ "نظيف وشفاف".