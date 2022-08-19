العالم اليوم - فيديو.. مسلحون يسيطرون على فندق بالعاصمة الصومالية 

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 أغسطس 2022 08:15 مساءً - قالت الشرطة وضباط مخابرات إن مسلحين سيطروا على فندق بالعاصمة الصومالية بعد انفجار سيارتين ملغومتين وإطلاق نار.

وقال ضابط شرطة لرويترز "سيارتين ملغومتين استهدفتا فندق حياة.أصابت إحداهما حاجزا قرب الفندق وضربت الأخرى بوابة الفندق. نعتقدأن المقاتلين داخل الفندق". وأكد ضابطا مخابرات لم يرغبا في الكشف عن اسميهما وقوع الحادث. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية وشهود إن المسلحين يتبعون حركة الشباب. وأشارت المصادر إلى وقوع خسائر بشرية في الهجوم.

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