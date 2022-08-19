الصين تخفض الإضاءة رسميًا بعد ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية

جدة - نرمين السيد - اتجهت مقاطعة سيتشوان الصينية، اليوم الجمعة، لتخفيض أضواء الإعلانات والإضاءة فى مترو الأنفاق وعلامات المبانى، لتوفير الطاقة، حيث تعانى المنطقة من أزمة طاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.





ووفقًا لصحيفة "الجارديان"، فقد ارتفعت درجات الحرارة فى مقاطعة سيتشوان الصينية الواقعة جنوب غرب الصين، إلى ما فوق مستوى 40 درجة مئوية، فى وقت سابق هذا الأسبوع، ما أدى إلى زيادة الطلب على أجهزة تكييف الهواء، إضافة إلى جفاف خزانات المياه فى منطقة تعتمد على السدود فى معظم احتياجاتها من الكهرباء. وبحسب "الجارديان"، اضطرت مصانع سيتشوان، بما فى ذلك مشروع مشترك مع شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا" فى عاصمة المقاطعة تشنجدو، إلى وقف العمل، فيما يواجه الملايين فى مدينة دازو، انقطاع التيار الكهربائى. ومن جانبها، أشارت سلطات الإدارة الحضرية فى تشنجدو، إلى أن "الطقس الحار والرطب تسبب فى دفع إمدادات الكهرباء فى المدينة للإنتاج والحياة اليومية إلى أقصى حدودها، وأصبحنا فى مواجهة وضع خطير". وأمرت سلطات المدينة التى يسكنها نحو 20 مليون شخص، بإطفاء إضاءة المناظر الطبيعية وأضواء الإعلانات الخارجية.

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