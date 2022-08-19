أثار غضبه.. الرئيس البرازيلى يشتبك مع شاب حاول تصويره

جدة - نرمين السيد - وبحسب مقطع الفيديو الذى نشرته قناة "العربية" الإخبارية، ظهر بولسونارو فى مقطع فيديو متداول، وهو يتحدث إلى مؤيديه، ويقف لالتقاط صور سيلفى خارج "بالاسيو دا ألفورادا"، المقر الرئاسى فى العاصمة برازيليا، فيما شق المدون ويلكر لياو، طريقه وسط الحشد وواجهه.

واستخدم لياو، هاتفه لتصوير نفسه مع الرئيس البرازيلى، وكان يصرخ مرارا وتكرارا فى وجهه، واصفا إياه بـ "الجبان والمتشرد والمحبوب فى الكونجرس"، ما أثار غضب بولسونارو، فأمسك الشاب من قميصه محاولاً سحب هاتفه من يده، ثم سحب حراس الأمن لياو، وهو جندى سابق فى الجيش.

وقال بولسونارو لمؤيديه أثناء احتجاز ليو من قبل الأمن الرئاسى: "من حقه الاحتجاج، لكنه كان غير مهذب".

وتبدأ الحملة الرئاسية فى البرازيل، يوم الثلاثاء المقبل، فى معركة شاقة لبولسونارو، الذى خلف الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومن المقرر أن تظهر استطلاعات الرأى قبل الجولة الأولى من التصويت فى 2 أكتوبر.