العالم اليوم - بالتفاصيل.. فاجعة في الأردن تودي بحياة 5 أطفال أشقاء

انتم الان تتابعون خبر بالتفاصيل.. فاجعة في الأردن تودي بحياة 5 أطفال أشقاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 أغسطس 2022 06:21 مساءً - خيمت حالة من الحزن العميق على الأردنيين، صباح الجمعة، بسبب فاجعة راح ضحيتها 5 أطفال من أسرة واحدة بمحافظة الزرقاء.

وكشفت مديرية الأمن العام الأردنية، أن 5 أطفال توفوا صباح الجمعة، إثر حريق شب داخل إحدى الشقق بمنطقة إسكان الأمير هاشم في لواء رصيفة.

ووفقا لمصادر أردنية، تحركت كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، وعملوا على إخماد النار، ليعثروا أثناء تفقد الموقع على جثث الأطفال الخمسة التي نقلت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي.

وبشكل مؤثر، نعى أحمد الدعجة والد الأطفال الخمسة الذين قضوا حتفهم في الحريق، بكلمات مؤثرة، كتبها على حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب الدعجة في منشور له عبر فيسبوك: " فلذات كبدي جميعهم الخمسة سلمان وسلطان وأريام وريم وملاك في ذمة الله".

وأضاف: "قدر الله وما شاء فعل اللهم لا اعتراض".

ونالت الفاجعة تعاطفا كبيرا من الأردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي.