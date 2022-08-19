الخارجية الروسية: حذرنا واشنطن من الانخراط فى الصراع الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - أكد نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، أن بلاده لا تريد تصعيدًا مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الأزمة الأوكرانية، وأن موسكو لا تريد أن تكون واشنطن طرفا فى تلك الأزمة.





وفى تصريحات لوكالة "نوفوستى"، قال ريابكوف: "لا نريد تصعيدًا، ونريد تجنب وضع تصبح فيه الولايات المتحدة طرفًا فى الصراع، لكننا حتى الآن لا نرى استعداد الجانب الأمريكى لأخذ هذه التحذيرات بعمق وجدية".

وأضاف: "أريد أن أقول إننا لم نوجه تحذيرًا فقط، بل أرسلنا مرارًا وتكرارًا إشارات رسمية إلى واشنطن، بما فى ذلك على شكل مذكرة احتجاج، وكذلك من خلال المحادثات التى تم إجراؤها لهذا الهدف".

واعتبر نائب الخارجية الروسى أن الانخراط بشكل أكثر وضوحًا وعمقًا فيما يحدث فى أوكرانيا من حيث مواجهة عمليتنا العسكرية الخاصة يضع الولايات المتحدة على وشك التحول إلى طرف فى الصراع، لافتًا إلى أن الأمريكيين ينكرون تورطهم فى الملف الأوكرانى، لكن الواقع يدحض ذلك كما تدحضه البيانات، بما فى ذلك التصريحات الأوكرانية.

وشدد ريابكوف على أن العقوبات الغربية ضد بلاده لن تجعلها تغير نهجها السياسى بل تحفزها للعمل على تعبئة إمكانياتها الداخلية، قائلاً: "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل المركز على تعبئة إمكانياتنا الداخلية لتحقيق النمو وحل المشكلات الموجودة فى القطاع الصناعى والتى ترتبط بصعوبات سداد المدفوعات والتجارة الخارجية".

وفى تعقيبه على امتناع دول الاتحاد الأوروبى عن إصدار تأشيرات للمواطنين الروس، قال ريابكوف إن روسيا ستجد طرقًا لحل مثل هذه المشاكل فى وقت يقوم فيه الغرب بإنزال "الستار الحديدى" فى هذا الملف.