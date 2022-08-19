بوتين لـ ماكرون: قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه النووية يهدد بكارثة واسعة

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، من أن قصف أوكرانيا للمحطة النووية زابوروجيه يهدد بحدوث كارثة واسعة النطاق، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ووفقًا لبيان الرئاسة الروسية "الكرملين"، قال بوتين لنظيره الفرنسى إن القصف الممنهج لمنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية من قبل القوات الأوكرانية، يهدد بخطر وقوع كارثة واسعة النطاق، يمكن أن تؤدى إلى تلوث إشعاعى من مناطق شاسعة. وأشار بيان الكرملين إلى أن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال الهاتفى الذى تم بمبادرة من الجانب الفرنسى جوانب مختلفة من الوضع فى جميع أنحاء أوكرانيا، حيث شدد الطرفان على أهمية إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية فى زابوروجيه بأسرع ما يمكن، تكون قادرة على تقييم الوضع الحقيقى على الفور. كما أكد الرئيس الروسى استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة لمفتشى الوكالة.

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