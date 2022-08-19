العالم اليوم - المؤشرات الأميركية تتراجع بسبب مخاوف رفع معدلات الفائدة

انتم الان تتابعون خبر المؤشرات الأميركية تتراجع بسبب مخاوف رفع معدلات الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 أغسطس 2022 05:20 مساءً - تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الأسواق الأميركية، اليوم الجمعة، بعدما قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن وتيرة رفع أسعار الفائدة قد تستمر للسيطرة على التضخم.

ودفعت تصريحات المسؤولين أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالنمو إلى التراجع في بداية الجلسة.

وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي عند الفتح 94.35 نقطة، أو بنسبة 0.28 بالمئة، إلى 33904.69 نقطة.

وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" عند الفتح 17.43 نقطة، أو بنسبة 0.41 بالمئة، إلى 4266.31 نقطة، بينما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 133.07 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 12832.27 نقطة عند الفتح.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت في تداولات اليوم، لتتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، بفعل المخاوف من أن يدفع تشديد السياسات النقدية والضغوط التضخمية وأزمة أسعار الطاقة، الاقتصاد العالمي إلى دائرة الركود.

وقادت أسهم شركات قطاع السفر الانخفاضات، ومن بين الأسهم التي شهدت أكبر انخفاض، سهم شركة "سودكسو" الفرنسية لخدمات تقديم الطعام، والذي تراجع بنسبة 1.9 بالمئة.