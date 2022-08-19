لوجانسك: القضاء على 45 عسكريا أوكرانيا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى"، قالت إدارة لوجانسك فى بيان: "خلال العمليات الهجومية النشطة لقوات لوجانسك تكبد العدو خسائر فادحة فى القوى العاملة والمعدات العسكرية، وتمت تصفية نحو 45 جنديًا، وتدمير خمس ناقلات جند مدرعة، وحاملتى مدفعية، و3 وحدات من المركبات الخاصة".

كما أعلن الجيش الروسى استهداف وتدمير عدد كبير من الأهداف والمنشآت العسكرية الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها مراكز قيادة ومستودعات أسلحة وبطاريات مدفعية ومنصات صواريخ، إضافة إلى إسقاط 13 مسيرة.