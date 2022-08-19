جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى"، قالت إدارة لوجانسك فى بيان: "خلال العمليات الهجومية النشطة لقوات لوجانسك تكبد العدو خسائر فادحة فى القوى العاملة والمعدات العسكرية، وتمت تصفية نحو 45 جنديًا، وتدمير خمس ناقلات جند مدرعة، وحاملتى مدفعية، و3 وحدات من المركبات الخاصة".
كما أعلن الجيش الروسى استهداف وتدمير عدد كبير من الأهداف والمنشآت العسكرية الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها مراكز قيادة ومستودعات أسلحة وبطاريات مدفعية ومنصات صواريخ، إضافة إلى إسقاط 13 مسيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوجانسك: القضاء على 45 عسكريا أوكرانيا فى 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.