جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت وزارة الكهرباء العراقية فى بيان، إن أحد خطوط نقل الكهرباء تعرض إلى عمل تخريبى بعبوات ناسفة، ما تسبب فى انهيار البرج وتقطع الأسلاك وخروج الخط عن الخدمة.
وعادة ما تتعرض أبراج نقل الكهرباء فى محافظات شمال وغرب العراق لاعتداءات إرهابية متكررة، يشنها فلول تنظيم "داعش"، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء فى البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم إرهابى جديد على أحد أبراج الطاقة شمال العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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