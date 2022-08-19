هجوم إرهابى جديد على أحد أبراج الطاقة شمال العراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت وزارة الكهرباء العراقية فى بيان، إن أحد خطوط نقل الكهرباء تعرض إلى عمل تخريبى بعبوات ناسفة، ما تسبب فى انهيار البرج وتقطع الأسلاك وخروج الخط عن الخدمة.

وعادة ما تتعرض أبراج نقل الكهرباء فى محافظات شمال وغرب العراق لاعتداءات إرهابية متكررة، يشنها فلول تنظيم "داعش"، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء فى البلاد.