سقوط قتلى إثر تصادم طائرتين في امريكا

سقوط قتلى إثر تصادم طائرتين في امريكاافادت تقارير اعلامية اميركية ان حادث تصادم طائرتين فوق مطار واتسونفيل المحلي بولاية كاليفورنيا ادى الى سقوط قتلى .

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"عن الناطقة باسم الشرطة المحلية في مدينة واتسونفيل، قولها إن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرتين في المطار في حوالي الساعة الثالثة ظهرا، حسب التوقيت المحلي.

وأضافت الناطقة أن تفاصيل الحادث وعدد الضحايا لم تعرف على الفور، مؤكدة أن فرق رجال الإطفاء والشرطة والإغاثة قد وصلت إلى المطار.

بدورها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين المحليين قولهم، إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.