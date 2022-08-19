الاردن : شاب ووالده ينجحان في " التوجيهي "

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 19 أغسطس 2022 04:06 مساءً - دوت الخليج :- تمكن اردني من الحصول على شهادة الثانوية العامة بعد انقطاع 23 سنة . وقالت معلومات ان الارني ناصر السلامات حصل على معدل 67.7 بالفرع الزراعي في نفس اليوم الذي حصل نجله عبدالله على معدل 82 من الفرع العلمي .

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