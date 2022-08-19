الجفاف يضرب أكبر بحيرة للمياه العذبة فى الصين ويقلصها 75%

جدة - نرمين السيد - تقلصت مساحة أكبر بحيرة للمياه العذبة فى الصين، والمعروفة باسم بحيرة "بوهيانج"، بنسبة 75%، مؤخرًا، جراء حالات الجفاف الناجمة عن استمرار الجو الحار وانخفاض معدل هطول الأمطار فى مقاطعة جيانغشى شرقى الصين.





وحسبما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية، قالت مديرية مقاطعة جيانغشى للموارد المائية، إن إجمالى مساحة البحيرة سجل 737 كيلومترًا مربعًا، بانخفاض 2203 كيلومترات مربعة عن الفترة المماثلة من العام الماضى، موضحة أن منسوب المياه فى محطة شينجتسى الهيدرولوجية المعروفة بالبحيرة قد تراجع إلى 10.12، أى أقل بمقدار النصف من الارتفاع القياسى 22.63 مترًا.

وبحسب الوكالة الصينية، دخلت البحيرة رسميًا موسم الجفاف لهذا العام فى يوم 6 أغسطس الجارى، لذا أصدرت مقاطعة جيانغشى إنذارات باللون الأحمر فى عدة مناطق، محذرة من الحرارة القاسية، حيث سجلت 558 محطة للأرصاد الجوية وصول درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية فى أنحاء المقاطعة.