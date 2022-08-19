العالم اليوم - في بالي.. أول مواجهة بين بوتن وزعماء الغرب منذ الحرب

انتم الان تتابعون خبر في بالي.. أول مواجهة بين بوتن وزعماء الغرب منذ الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 أغسطس 2022 03:21 مساءً - منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لم يلتق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع أي من قادة الغرب، واكتفوا بتبادل الاتهامات "عن بعد"، لكن يبدو أن ملامح "اللقاء الأول" بدأت تتضح، وهي قريبة جدا.

وقال مستشار للرئيس الإندونيسي، الجمعة، إن الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتن سيحضران قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي في نوفمبر المقبل.

هذا الإعلان يعني أن بوتن سيكون في قمة عالمية مشتركة، مع أبرز زعماء العالم الغربي، الذين عارضوه كثيرا خلال الحرب في أوكرانيا.

وتضم مجموعة العشرين دول روسيا والصين والبرازيل والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا والبرازيل والأرجنتين وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك والسعودية وبريطانيا وتركيا وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي.

لذا فإن قمة نوفمبر ستجمع بوتن مع "أبرز معارضيه"، مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا.

ومن غير المعروف كيف سيكون هذا اللقاء، وهل ستبدو عليه مظاهر "الجفاء" خلال اللقاءات التي سيحضرها مئات الصحفيين من حول العالم، ولكنه بالتأكيد سيكون محط أنظار العالم.

وسيكون اللقاء أشد "إثارة" في حال قبول الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، لدعوة الحضور للقمة، مما قد يعني أول لقاء بينه وبين الرئيس الروسي، منذ اندلاع الحرب بين البلدين.

وواجهت إندونيسيا بصفتها رئيسة المجموعة لهذا العام ضغوطا من الدول الغربية لسحب دعوتها لبوتن بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وسعى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إلى لعب دور الوسيط بين البلدين، وسافر خلال الأشهر الماضية للقاء الرئيسين الأوكراني والروسي للمناداة بإنهاء الحرب والبحث عن سبل لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وقال هذا الأسبوع إن البلدين قبلا أن تكون إندونيسيا "جسر سلام".