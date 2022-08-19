العالم اليوم - أنشيلوتي: كاسيميرو يتمسك بالانتقال إلى مانشستر يونايتد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 أغسطس 2022 03:21 مساءً - قال مدرب ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، كارلو أنشيلوتي، اليوم الجمعة، إن لاعبه البرازيلي كاسيميرو يرغب في مغادرة النادي الملكي من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة "كاسيميرو يرغب في خوض تحد جديد ونحن نتفهم شعوره. لا أعتقد أنه سيتخلى عن هذه الرغبة"، بحسب رويترز.

وأردف أنشيلوتي قوله "تحدثت إليه. لكن بسبب شخصية ووضع كاسيميرو وما قدمه للنادي فإن علينا احترام هذه الرغبة. المحادثات جارية في الوقت الحالي. لم يتم شيء رسميا بعد. لا يزال لاعبا في فريقنا لكنه يرغب في الرحيل".

وأشار أنشيلوتي إلى أن كاسيميرو يرغب في اختبار "تحد جديد" في مسيرته.

وأضاف "أنا والإدارة نتفهم هذا الأمر. مع كل ما قدمه مع الفريق ونظرًا لشخصه، يتعين علينا احترام ذلك.. إذا استمرت المفاوضات، فمن الطبيعي أنه لن يلعب" ضد سلتا فيغو، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وتعتقد رويترز أن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، البالغ من العمر 30 عاما، سيرتبط بالشياطين الحمر بعقد لمدة 4 أو 5 سنوات بينما سيبلغ راتبه السنوي نحو 16.1 مليون دولار.

ويتوقع أن يخضع كاسيميرو، الذي توج بطلاً لـدوري أبطال أوروبا 5 مرات، بالإضافة لكونه أحد ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الأخيرة، للفحص الطبي في نهاية الاسبوع.

وقالت تقارير إعلامية بريطانية إن مانشستر يونايتد عرض الحصول على خدمات كاسيميرو مقابل نحو 70 مليون يورو.

ولا يزال فريق "الشياطين الحمر" يحاول تعزيز صفوفه، لا سيما في الجبهة الأمامية، وتحدثت الصحف عن إمكانية ضم البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد الاسباني، أو الجناح الهولندي كودي غاكبو من آيندهوفن أو الجناح البرازيلي انتوني من أياكس الهولندي، مع امكانية التعاقد مع مهاجم تشلسي الأميركي الدولي كريستيان بوليسيك على سبيل الإعارة.

واستهل مانشستر يونايتد بإشراف مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاغ، الدوري الإنجليزي الممتاز بأسوأ طريقة ممكنة بخسارته مباراتيه الاولين أمام برايتون 1-2 على ارضه وضد برينتفورد صفر-4 بعيداً عن قواعده ليحتل المركز الاخير للمرة الأولى منذ عام 1992.